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Половина бюджета Украины дотируется Западом, заявили в Киеве - РИА Новости, 19.03.2024
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16:52 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/byudzhet-1934282718.html
Половина бюджета Украины дотируется Западом, заявили в Киеве
Половина бюджета Украины дотируется Западом, заявили в Киеве - РИА Новости, 19.03.2024
Половина бюджета Украины дотируется Западом, заявили в Киеве
Половина бюджета Украины дотируется Западом, в будущем переход на финансовое самообеспечение будет крайне сложным, заявил во вторник замминистра экономики... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T16:52
2024-03-19T16:52
украина
киев
сша
александр устинов
тарас качка
евросоюз
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Половина бюджета Украины дотируется Западом, в будущем переход на финансовое самообеспечение будет крайне сложным, заявил во вторник замминистра экономики страны Тарас Качка. "Нужно понимать, что наши публичные финансы, откуда мы остальные 50% расходной части имеем - это финансовая помощь наших партнеров...", - сказал Качка в интервью украинскому телеканалу ТСН, опубликованном в Telegram-канале. "Нет подхода, что апририори будем десятилетиями держатся помощи от партнеров. Будет сложно в любом случае возвращаться (в режим - ред.) самообеспечения … в контексте восстановления экономики, экспортного потенциала, привлечения инвестиций. Интеграция с ЕС будет сложной", - добавил он. Чиновник уточнил, что помощь Киеву идет от Канады, Японии, ЕС, США, по его словам, без этих денег Украина не смогла бы поддерживать определенные социальные выплаты, в том числе и финансирование образования. Замминистра считает, что власти Украины на данном этапе не имеют простых решений для восстановления государства, общества и бизнеса. Он предположил, что правительству придется увеличивать ставки некоторых налогов, чтобы восполнить проседание в экономике. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240319/zapad-1934220242.html
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украина, киев, сша, александр устинов, тарас качка, евросоюз, g7, владимир зеленский
Украина, Киев, США, Александр Устинов, Тарас Качка, Евросоюз, G7, Владимир Зеленский
Половина бюджета Украины дотируется Западом, заявили в Киеве

Замглавы минфина Украины: половина бюджета страны дотируется Западом

© Фото : @taras.kachkaЗамминистра экономики Украины Тарас Качка
Замминистра экономики Украины Тарас Качка - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : @taras.kachka
Замминистра экономики Украины Тарас Качка. Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Половина бюджета Украины дотируется Западом, в будущем переход на финансовое самообеспечение будет крайне сложным, заявил во вторник замминистра экономики страны Тарас Качка.
«
"Нужно понимать, что наши публичные финансы, откуда мы остальные 50% расходной части имеем - это финансовая помощь наших партнеров...", - сказал Качка в интервью украинскому телеканалу ТСН, опубликованном в Telegram-канале.
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"Нет подхода, что апририори будем десятилетиями держатся помощи от партнеров. Будет сложно в любом случае возвращаться (в режим - ред.) самообеспечения … в контексте восстановления экономики, экспортного потенциала, привлечения инвестиций. Интеграция с ЕС будет сложной", - добавил он.
Чиновник уточнил, что помощь Киеву идет от Канады, Японии, ЕС, США, по его словам, без этих денег Украина не смогла бы поддерживать определенные социальные выплаты, в том числе и финансирование образования. Замминистра считает, что власти Украины на данном этапе не имеют простых решений для восстановления государства, общества и бизнеса.
Он предположил, что правительству придется увеличивать ставки некоторых налогов, чтобы восполнить проседание в экономике.
Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете закрывают с помощью западного финансирования, в случае прекращения помощи от США власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.
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УкраинаКиевСШААлександр УстиновТарас КачкаЕвросоюзG7Владимир Зеленский
 
 
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