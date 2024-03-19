https://ria.ru/20240319/blagodarnost-1934236949.html

Путин поблагодарил тех, кто обеспечивает безопасность в Новороссии

Путин поблагодарил тех, кто обеспечивает безопасность в Новороссии - РИА Новости, 19.03.2024

Путин поблагодарил тех, кто обеспечивает безопасность в Новороссии

Президент России Владимир Путин на коллеги Федеральной службы безопасности особо поблагодарил тех сотрудников, которые обеспечивали безопасность в Донбассе и... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:16

2024-03-19T14:16

2024-03-19T15:03

новороссия

донбасс

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллеги Федеральной службы безопасности особо поблагодарил тех сотрудников, которые обеспечивали безопасность в Донбассе и Новороссии.На заседании коллегии ФСБ во вторник он поблагодарил личный состав службы за профессионализм и мужество."Особые слова тем, кто отвечал за сложнейшие участки работы на Донбассе и в Новороссии, с риском для жизни решал оперативные, боевые задачи разведывательного и контрразведывательного характера", - заявил Путин.

https://ria.ru/20240318/realnost-1934120020.html

новороссия

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Путин поблагодарил личный состав ФСБ за обеспечение безопасности в Донбассе и Новороссии ПУТИН НА КОЛЛЕГИИ ФСБ ОСОБО ПОБЛАГОДАРИЛ ТЕХ, КТО ОБЕСПЕЧИВАЛ БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОНБАССЕ И НОВОРОССИИ 2024-03-19T14:16 true PT1M04S

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новороссия, донбасс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, владимир путин