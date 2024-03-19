Рейтинг@Mail.ru
Путин поблагодарил тех, кто обеспечивает безопасность в Новороссии - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:16 19.03.2024 (обновлено: 15:03 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/blagodarnost-1934236949.html
Путин поблагодарил тех, кто обеспечивает безопасность в Новороссии
Путин поблагодарил тех, кто обеспечивает безопасность в Новороссии - РИА Новости, 19.03.2024
Путин поблагодарил тех, кто обеспечивает безопасность в Новороссии
Президент России Владимир Путин на коллеги Федеральной службы безопасности особо поблагодарил тех сотрудников, которые обеспечивали безопасность в Донбассе и... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:16
2024-03-19T15:03
новороссия
донбасс
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934248972_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f8a6c2f8f0371391d2bf449baecc76af.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллеги Федеральной службы безопасности особо поблагодарил тех сотрудников, которые обеспечивали безопасность в Донбассе и Новороссии.На заседании коллегии ФСБ во вторник он поблагодарил личный состав службы за профессионализм и мужество."Особые слова тем, кто отвечал за сложнейшие участки работы на Донбассе и в Новороссии, с риском для жизни решал оперативные, боевые задачи разведывательного и контрразведывательного характера", - заявил Путин.
https://ria.ru/20240318/realnost-1934120020.html
новороссия
донбасс
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин поблагодарил личный состав ФСБ за обеспечение безопасности в Донбассе и Новороссии
ПУТИН НА КОЛЛЕГИИ ФСБ ОСОБО ПОБЛАГОДАРИЛ ТЕХ, КТО ОБЕСПЕЧИВАЛ БЕЗОПАСНОСТЬ В ДОНБАССЕ И НОВОРОССИИ
2024-03-19T14:16
true
PT1M04S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934248972_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ce3f03ee5834af0308e1e9484133db4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новороссия, донбасс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, владимир путин
Новороссия, Донбасс, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Владимир Путин
Путин поблагодарил тех, кто обеспечивает безопасность в Новороссии

Путин поблагодарил тех, кто обеспечивает безопасность на Донбассе и Новороссии

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на коллеги Федеральной службы безопасности особо поблагодарил тех сотрудников, которые обеспечивали безопасность в Донбассе и Новороссии.
На заседании коллегии ФСБ во вторник он поблагодарил личный состав службы за профессионализм и мужество.
«
"Особые слова тем, кто отвечал за сложнейшие участки работы на Донбассе и в Новороссии, с риском для жизни решал оперативные, боевые задачи разведывательного и контрразведывательного характера", - заявил Путин.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Реальность такова, что Путин остается президентом России, заявил Белый дом
Вчера, 22:12
 
НовороссияДонбассФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала