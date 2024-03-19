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Председатель скупщины РС БиГ поздравил Путина с победой на выборах

Председатель скупщины РС БиГ поздравил Путина с победой на выборах - РИА Новости, 19.03.2024

Председатель скупщины РС БиГ поздравил Путина с победой на выборах

В начале пленарного заседания Думы выступил председатель Народной скупщины Республики Сербской Боснии и Герцеговины Ненад Стевандич, он поздравил президента РФ... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:14

2024-03-19T13:14

2024-03-19T13:14

выборы президента россии — 2024

республика сербская

босния и герцеговина

владимир путин

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. В начале пленарного заседания Думы выступил председатель Народной скупщины Республики Сербской Боснии и Герцеговины Ненад Стевандич, он поздравил президента РФ Владимира Путина с победой на выборах и передал поздравление президента Республики Сербской Милорада Додика. "От имени нашей делегации мы хотим поздравить Владимира Владимировича Путина с победой на выборах… Передаем вам поздравление президента Республики Сербской господина Милорада Додика", - сообщил Стевандич. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. Путин набрал 87,28%, Харитонов - 4,31%, Слуцкий - 3,2%, Даванков - 3,85%, следует из данных ЦИК после обработки 100% протоколов.

республика сербская

босния и герцеговина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

республика сербская, босния и герцеговина, владимир путин