https://ria.ru/20240319/bezopasnost-1934233370.html

Путин призвал повысить требования в сфере информационной безопасности

Путин призвал повысить требования в сфере информационной безопасности - РИА Новости, 19.03.2024

Путин призвал повысить требования в сфере информационной безопасности

Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно повышать требования в сфере информационной безопасности, и подчеркнул, что количество атак на инфраструктуру... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T14:04

2024-03-19T14:04

2024-03-19T17:21

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

технологии

владимир путин

россия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно повышать требования в сфере информационной безопасности, и подчеркнул, что количество атак на инфраструктуру растет."Повышенные требования предъявляются сегодня к защите информационного пространства в России. Количество атак на нашу информационную инфраструктуру, безусловно, и вы об этом хорошо знаете, растет. Надо существенно расширить возможности для превентивной реакции на такие угрозы, усилить защиту отечественной информационной инфраструктуры", - отметил он на расширенной коллегии ФСБ.Президент добавил, что ФСБ надо существенно расширить возможности для превентивной реакции на атаки."Прошу здесь активно работать и с нашей наукой, и отечественным инновационным бизнесом", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.

https://ria.ru/20240319/deystviya-1934243885.html

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россия

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин: "Нужно повышать требования в сфере информбезопасности" Путин на коллегии ФСБ заявил, что нужно повышать требования в сфере информбезопасности, количество атак на инфраструктуру растет. 2024-03-19T14:04 true PT0M35S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии, владимир путин, россия