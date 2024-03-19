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Путин призвал повысить требования в сфере информационной безопасности - РИА Новости, 19.03.2024
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14:04 19.03.2024 (обновлено: 17:21 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/bezopasnost-1934233370.html
Путин призвал повысить требования в сфере информационной безопасности
Путин призвал повысить требования в сфере информационной безопасности - РИА Новости, 19.03.2024
Путин призвал повысить требования в сфере информационной безопасности
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно повышать требования в сфере информационной безопасности, и подчеркнул, что количество атак на инфраструктуру... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:04
2024-03-19T17:21
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
технологии
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно повышать требования в сфере информационной безопасности, и подчеркнул, что количество атак на инфраструктуру растет."Повышенные требования предъявляются сегодня к защите информационного пространства в России. Количество атак на нашу информационную инфраструктуру, безусловно, и вы об этом хорошо знаете, растет. Надо существенно расширить возможности для превентивной реакции на такие угрозы, усилить защиту отечественной информационной инфраструктуры", - отметил он на расширенной коллегии ФСБ.Президент добавил, что ФСБ надо существенно расширить возможности для превентивной реакции на атаки."Прошу здесь активно работать и с нашей наукой, и отечественным инновационным бизнесом", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
https://ria.ru/20240319/deystviya-1934243885.html
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Путин: "Нужно повышать требования в сфере информбезопасности"
Путин на коллегии ФСБ заявил, что нужно повышать требования в сфере информбезопасности, количество атак на инфраструктуру растет.
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии, владимир путин, россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Технологии, Владимир Путин, Россия
Путин призвал повысить требования в сфере информационной безопасности

Путин на коллегии ФСБ призвал повысить требования в сфере информбезопасности

Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно повышать требования в сфере информационной безопасности, и подчеркнул, что количество атак на инфраструктуру растет.
"Повышенные требования предъявляются сегодня к защите информационного пространства в России. Количество атак на нашу информационную инфраструктуру, безусловно, и вы об этом хорошо знаете, растет. Надо существенно расширить возможности для превентивной реакции на такие угрозы, усилить защиту отечественной информационной инфраструктуры", - отметил он на расширенной коллегии ФСБ.
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Президент добавил, что ФСБ надо существенно расширить возможности для превентивной реакции на атаки.
"Прошу здесь активно работать и с нашей наукой, и отечественным инновационным бизнесом", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
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