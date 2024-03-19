https://ria.ru/20240319/bezopasnost-1934233370.html
Путин призвал повысить требования в сфере информационной безопасности
Путин призвал повысить требования в сфере информационной безопасности - РИА Новости, 19.03.2024
Путин призвал повысить требования в сфере информационной безопасности
Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно повышать требования в сфере информационной безопасности, и подчеркнул, что количество атак на инфраструктуру... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T14:04
2024-03-19T14:04
2024-03-19T17:21
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
технологии
владимир путин
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934246940_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f5d0c79511804bfe93212bfdcafb4162.jpg
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что нужно повышать требования в сфере информационной безопасности, и подчеркнул, что количество атак на инфраструктуру растет."Повышенные требования предъявляются сегодня к защите информационного пространства в России. Количество атак на нашу информационную инфраструктуру, безусловно, и вы об этом хорошо знаете, растет. Надо существенно расширить возможности для превентивной реакции на такие угрозы, усилить защиту отечественной информационной инфраструктуры", - отметил он на расширенной коллегии ФСБ.Президент добавил, что ФСБ надо существенно расширить возможности для превентивной реакции на атаки."Прошу здесь активно работать и с нашей наукой, и отечественным инновационным бизнесом", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии ФСБ.
https://ria.ru/20240319/deystviya-1934243885.html
https://ria.ru/20240319/granitsy-1934241887.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934246940_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_71960bfd43f49cd5f5fbf6e080db7f7d.jpg
Путин: "Нужно повышать требования в сфере информбезопасности"
Путин на коллегии ФСБ заявил, что нужно повышать требования в сфере информбезопасности, количество атак на инфраструктуру растет.
2024-03-19T14:04
true
PT0M35S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба безопасности рф (фсб россии), технологии, владимир путин, россия
Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Технологии, Владимир Путин, Россия
Путин призвал повысить требования в сфере информационной безопасности
Путин на коллегии ФСБ призвал повысить требования в сфере информбезопасности