https://ria.ru/20240319/bespilotnik-1934130158.html

Над Воронежем нейтрализовали беспилотник

Над Воронежем нейтрализовали беспилотник - РИА Новости, 19.03.2024

Над Воронежем нейтрализовали беспилотник

Беспилотник перехвачен над Воронежем, по оперативной информации, пострадавших и существенных последствий на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T01:05

2024-03-19T01:05

2024-03-19T01:05

специальная военная операция на украине

воронеж

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Беспилотник перехвачен над Воронежем, по оперативной информации, пострадавших и существенных последствий на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев."Системами РЭБ над Воронежем перехвачен БПЛА самолетного типа. По оперативной информации, пострадавших, а также существенных последствий на земле нет", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что режим авиационной опасности сохраняется в регионе.

https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html

воронеж

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2024

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воронеж, александр гусев (губернатор)