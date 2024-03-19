https://ria.ru/20240319/bespilotnik-1934130158.html
Над Воронежем нейтрализовали беспилотник
Над Воронежем нейтрализовали беспилотник - РИА Новости, 19.03.2024
Над Воронежем нейтрализовали беспилотник
Беспилотник перехвачен над Воронежем, по оперативной информации, пострадавших и существенных последствий на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T01:05
2024-03-19T01:05
2024-03-19T01:05
специальная военная операция на украине
воронеж
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Беспилотник перехвачен над Воронежем, по оперативной информации, пострадавших и существенных последствий на земле нет, сообщил губернатор Александр Гусев."Системами РЭБ над Воронежем перехвачен БПЛА самолетного типа. По оперативной информации, пострадавших, а также существенных последствий на земле нет", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что режим авиационной опасности сохраняется в регионе.
https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html
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воронеж, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Воронеж, Александр Гусев (губернатор)
Над Воронежем нейтрализовали беспилотник
Губернатор Гусев: система РЭБ перехватила над Воронежем БПЛА