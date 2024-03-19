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ЦБ Армении прокомментировал сообщения об ограничении работы карт "Мир" - РИА Новости, 19.03.2024
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15:59 19.03.2024 (обновлено: 16:23 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/banki-1934268473.html
ЦБ Армении прокомментировал сообщения об ограничении работы карт "Мир"
ЦБ Армении прокомментировал сообщения об ограничении работы карт "Мир" - РИА Новости, 19.03.2024
ЦБ Армении прокомментировал сообщения об ограничении работы карт "Мир"
Коммерческие банки Армении самостоятельно решают, с какими платежными системами им сотрудничать, исходя из стратегии управления рисками, сообщил Центральный... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T15:59
2024-03-19T16:23
экономика
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ЕРЕВАН, 19 мар — РИА Новости. Коммерческие банки Армении самостоятельно решают, с какими платежными системами им сотрудничать, исходя из стратегии управления рисками, сообщил Центральный банк республики на своем сайте, комментируя ситуацию с работой платежной системы "Мир" в стране.&quot;Центральный банк получает много запросов относительно работы платежной системы &quot;Мир&quot; в Армении. Сообщаем, что коммерческие банки Армении самостоятельно решают, с какими платежными системами сотрудничать, исходя из своей стратегии управления рисками, в том числе связанными с санкциями&quot;, — уточнил регулятор.При этом в ЦБ республики подчеркнули, что коммерческие банки обязаны надлежащим образом информировать своих клиентов при изменении условий их обслуживания.Во вторник издание РБК сообщило, что с 30 марта 2024 года карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении, за исключением "ВТБ Армения".В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) заявили РИА Новости, что система "Мир" на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнерами, но решение о приеме карт "Мир" в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно. В феврале американский Минфин объявил о новом крупном пакете антироссийских санкций, которые затронули 500 физических лиц и компаний. В их числе оказалась и Национальная система платежных карт — оператор карт "Мир".
https://ria.ru/20240223/mir-1929175660.html
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экономика, армения, технологии
Экономика, Армения, Технологии
ЦБ Армении прокомментировал сообщения об ограничении работы карт "Мир"

ЦБ Армении: банки сами решают, сотрудничать ли с платежной системой "Мир"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКарта "Мир" с изображением картины "Демон сидящий" Михаила Врубеля
Карта Мир с изображением картины Демон сидящий Михаила Врубеля - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Карта "Мир" с изображением картины "Демон сидящий" Михаила Врубеля. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 19 мар — РИА Новости. Коммерческие банки Армении самостоятельно решают, с какими платежными системами им сотрудничать, исходя из стратегии управления рисками, сообщил Центральный банк республики на своем сайте, комментируя ситуацию с работой платежной системы "Мир" в стране.
«

"Центральный банк получает много запросов относительно работы платежной системы "Мир" в Армении. Сообщаем, что коммерческие банки Армении самостоятельно решают, с какими платежными системами сотрудничать, исходя из своей стратегии управления рисками, в том числе связанными с санкциями", — уточнил регулятор.

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При этом в ЦБ республики подчеркнули, что коммерческие банки обязаны надлежащим образом информировать своих клиентов при изменении условий их обслуживания.
Во вторник издание РБК сообщило, что с 30 марта 2024 года карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении, за исключением "ВТБ Армения".
В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) заявили РИА Новости, что система "Мир" на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнерами, но решение о приеме карт "Мир" в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно.
В феврале американский Минфин объявил о новом крупном пакете антироссийских санкций, которые затронули 500 физических лиц и компаний. В их числе оказалась и Национальная система платежных карт — оператор карт "Мир".
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