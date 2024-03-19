ЦБ Армении прокомментировал сообщения об ограничении работы карт "Мир"
ЦБ Армении: банки сами решают, сотрудничать ли с платежной системой "Мир"
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКарта "Мир" с изображением картины "Демон сидящий" Михаила Врубеля
Карта "Мир" с изображением картины "Демон сидящий" Михаила Врубеля. Архивное фото
ЕРЕВАН, 19 мар — РИА Новости. Коммерческие банки Армении самостоятельно решают, с какими платежными системами им сотрудничать, исходя из стратегии управления рисками, сообщил Центральный банк республики на своем сайте, комментируя ситуацию с работой платежной системы "Мир" в стране.
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"Центральный банк получает много запросов относительно работы платежной системы "Мир" в Армении. Сообщаем, что коммерческие банки Армении самостоятельно решают, с какими платежными системами сотрудничать, исходя из своей стратегии управления рисками, в том числе связанными с санкциями", — уточнил регулятор.
При этом в ЦБ республики подчеркнули, что коммерческие банки обязаны надлежащим образом информировать своих клиентов при изменении условий их обслуживания.
Во вторник издание РБК сообщило, что с 30 марта 2024 года карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении, за исключением "ВТБ Армения".
В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) заявили РИА Новости, что система "Мир" на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнерами, но решение о приеме карт "Мир" в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно.
В феврале американский Минфин объявил о новом крупном пакете антироссийских санкций, которые затронули 500 физических лиц и компаний. В их числе оказалась и Национальная система платежных карт — оператор карт "Мир".