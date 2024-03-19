https://ria.ru/20240319/banki-1934268473.html

ЦБ Армении прокомментировал сообщения об ограничении работы карт "Мир"

ЦБ Армении прокомментировал сообщения об ограничении работы карт "Мир" - РИА Новости, 19.03.2024

ЦБ Армении прокомментировал сообщения об ограничении работы карт "Мир"

Коммерческие банки Армении самостоятельно решают, с какими платежными системами им сотрудничать, исходя из стратегии управления рисками, сообщил Центральный... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T15:59

2024-03-19T15:59

2024-03-19T16:23

экономика

армения

технологии

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ЕРЕВАН, 19 мар — РИА Новости. Коммерческие банки Армении самостоятельно решают, с какими платежными системами им сотрудничать, исходя из стратегии управления рисками, сообщил Центральный банк республики на своем сайте, комментируя ситуацию с работой платежной системы "Мир" в стране."Центральный банк получает много запросов относительно работы платежной системы "Мир" в Армении. Сообщаем, что коммерческие банки Армении самостоятельно решают, с какими платежными системами сотрудничать, исходя из своей стратегии управления рисками, в том числе связанными с санкциями", — уточнил регулятор.При этом в ЦБ республики подчеркнули, что коммерческие банки обязаны надлежащим образом информировать своих клиентов при изменении условий их обслуживания.Во вторник издание РБК сообщило, что с 30 марта 2024 года карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении, за исключением "ВТБ Армения".В пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) заявили РИА Новости, что система "Мир" на своей стороне не ограничивает работу с зарубежными партнерами, но решение о приеме карт "Мир" в сети своих устройств банки других государств принимают самостоятельно. В феврале американский Минфин объявил о новом крупном пакете антироссийских санкций, которые затронули 500 физических лиц и компаний. В их числе оказалась и Национальная система платежных карт — оператор карт "Мир".

https://ria.ru/20240223/mir-1929175660.html

https://ria.ru/20240228/bank-1929900924.html

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экономика, армения, технологии