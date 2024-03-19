https://ria.ru/20240319/azerbaydzhan-1934205389.html
Столтенберг призвал Армению и Азербайджан прийти к согласию
Столтенберг призвал Армению и Азербайджан прийти к согласию - РИА Новости, 19.03.2024
Столтенберг призвал Армению и Азербайджан прийти к согласию
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся во вторник с визитом в Ереване, призвал Армению и Азербайджан заключить соглашение, которое проложит путь к... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:37
2024-03-19T12:37
2024-03-19T13:07
в мире
армения
азербайджан
нато
йенс столтенберг
урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
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БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся во вторник с визитом в Ереване, призвал Армению и Азербайджан заключить соглашение, которое проложит путь к нормализации отношений между странами."Сегодня мы обсудили важность обеспечить стабильность на Южном Кавказе. Это имеет значение для евроатлантической безопасности, поскольку мы живем в более опасном мире. Армения и Азербайджан сейчас получили возможность достичь устойчивого мира... Поэтому я призываю страны заключить соглашение, которое проложит путь к нормализации отношений и мирному сосуществованию ваших народов", - сказал Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая транслировалась на сайте НАТО. Он также добавил, что "НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Армении", и одобрил проводимые в Армении внутренние реформы и партнерство с альянсом.Столтенберг использовал очередное публичное выступление, чтобы вновь призвать к поддержке Украины. "Ситуация на поле боя остается сложной, но это повод для наращивания, а не для снижения нашей поддержки Украины", - сказал генсек.
https://ria.ru/20240319/pashinyan-1934164693.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, нато, йенс столтенберг, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе
В мире, Армения, Азербайджан, НАТО, Йенс Столтенберг, Урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе
Столтенберг призвал Армению и Азербайджан прийти к согласию
Столтенберг призвал Ереван и Баку продолжать путь к урегулированию отношений