https://ria.ru/20240319/azerbaydzhan-1934205389.html

Столтенберг призвал Армению и Азербайджан прийти к согласию

Столтенберг призвал Армению и Азербайджан прийти к согласию - РИА Новости, 19.03.2024

Столтенберг призвал Армению и Азербайджан прийти к согласию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся во вторник с визитом в Ереване, призвал Армению и Азербайджан заключить соглашение, которое проложит путь к... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:37

2024-03-19T12:37

2024-03-19T13:07

в мире

армения

азербайджан

нато

йенс столтенберг

урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе

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БРЮССЕЛЬ, 19 мар – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся во вторник с визитом в Ереване, призвал Армению и Азербайджан заключить соглашение, которое проложит путь к нормализации отношений между странами."Сегодня мы обсудили важность обеспечить стабильность на Южном Кавказе. Это имеет значение для евроатлантической безопасности, поскольку мы живем в более опасном мире. Армения и Азербайджан сейчас получили возможность достичь устойчивого мира... Поэтому я призываю страны заключить соглашение, которое проложит путь к нормализации отношений и мирному сосуществованию ваших народов", - сказал Столтенберг в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, которая транслировалась на сайте НАТО. Он также добавил, что "НАТО поддерживает суверенитет и территориальную целостность Армении", и одобрил проводимые в Армении внутренние реформы и партнерство с альянсом.Столтенберг использовал очередное публичное выступление, чтобы вновь призвать к поддержке Украины. "Ситуация на поле боя остается сложной, но это повод для наращивания, а не для снижения нашей поддержки Украины", - сказал генсек.

https://ria.ru/20240319/pashinyan-1934164693.html

армения

азербайджан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, армения, азербайджан, нато, йенс столтенберг, урегулирование армяно-азербайджанского конфликта в нагорном карабахе