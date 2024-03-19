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Советника Минобороны Австрии раскритиковали за попытку понять Россию - РИА Новости, 19.03.2024
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16:42 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/avstriya-1934281248.html
Советника Минобороны Австрии раскритиковали за попытку понять Россию
Советника Минобороны Австрии раскритиковали за попытку понять Россию - РИА Новости, 19.03.2024
Советника Минобороны Австрии раскритиковали за попытку понять Россию
Советник министерства обороны Австрии, ученый из Национальной академии обороны в Вене (занимается подготовкой австрийских солдат) Харальд Хаас опубликовал в... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T16:42
2024-03-19T16:42
россия
австрия
вена
владимир путин
нато
евросоюз
в мире
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ВЕНА, 19 мар - РИА Новости. Советник министерства обороны Австрии, ученый из Национальной академии обороны в Вене (занимается подготовкой австрийских солдат) Харальд Хаас опубликовал в научном журнале свою статью, в которой решил пролить свет на другую сторону украинского конфликта, чтобы понять российскую позицию, и столкнулся с жесткой критикой. Об этом сообщает австрийская газета Falter."Есть все основания полагать, что не Россия, а США представляют наибольшую угрозу для глобальной безопасности и безопасности в Европе", - цитирует статью Хааса австрийская газета Falter. Издание приводит и такие слова австрийского чиновника: "За последние десятилетия Путин доказал, что он обладает не только харизмой и волей к власти, но и сильной и настойчивой волей", кремлевскому лидеру присущи "страсть, чувство ответственности и чувство меры" и его нельзя обвинить в том, что он "извлек уроки из агрессии Запада, прежде всего США". Газета уточняет, что Хаас, изучавший психологию и политологию, опубликовал свои мысли об украинском конфликте в журнале социальной психологии и групповой динамики (Zeitschrift für Sozialpsychologie und Gruppendynamik) в 25-страничной статье под названием "Запад против России - политические и психологические аспекты" (Der Westen vs. Russland - Politisches und Tiefenpsychologisches). Автор поясняет, что он хотел бы пролить свет на "другую сторону конфликта", чтобы понять точку зрения Путина. Австрийская газета утверждает, что статья чиновника "полна российской пропаганды, полуправды и ошибок, а также мрачных обвинений в адрес ЕС и НАТО". По данным издания, в статье "только один человек не подвергается критике" - Путин. При этом в публикации Хааса не указано, что это его частное мнение, в качестве адреса автора значится "Национальная академия обороны" в Вене, уточняет газета. От статьи чиновника уже дистанцировалось минобороны республики. В комментарии для Falter пресс-секретарь ведомства Михаэль Бауэр назвал текст "безумным" и "абсурдным". По его словам, Хаас написал его как "частное лицо" и с его стороны неправомерно ссылаться на свою причастность к вооруженным силам Австрии. Представитель министерства добавил, что публикация "никоим образом не соответствует официальной позиции министра обороны". Газета указывает также на то, что издание, в котором Хаас опубликовал свои мысли, финансируется департаментом культуры города Вены за счет австрийских налогоплательщиков. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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россия, австрия, вена, владимир путин, нато, евросоюз, в мире
Россия, Австрия, Вена, Владимир Путин, НАТО, Евросоюз, В мире
Советника Минобороны Австрии раскритиковали за попытку понять Россию

Советника Минобороны Австрии раскритиковали за статью о конфликте на Украине

© Pixabay / Pixabay / saarmaicaВид на Вену
Вид на Вену - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Pixabay / Pixabay / saarmaica
Вид на Вену. Архивное фото
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ВЕНА, 19 мар - РИА Новости. Советник министерства обороны Австрии, ученый из Национальной академии обороны в Вене (занимается подготовкой австрийских солдат) Харальд Хаас опубликовал в научном журнале свою статью, в которой решил пролить свет на другую сторону украинского конфликта, чтобы понять российскую позицию, и столкнулся с жесткой критикой. Об этом сообщает австрийская газета Falter.
"Есть все основания полагать, что не Россия, а США представляют наибольшую угрозу для глобальной безопасности и безопасности в Европе", - цитирует статью Хааса австрийская газета Falter. Издание приводит и такие слова австрийского чиновника: "За последние десятилетия Путин доказал, что он обладает не только харизмой и волей к власти, но и сильной и настойчивой волей", кремлевскому лидеру присущи "страсть, чувство ответственности и чувство меры" и его нельзя обвинить в том, что он "извлек уроки из агрессии Запада, прежде всего США".
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Газета уточняет, что Хаас, изучавший психологию и политологию, опубликовал свои мысли об украинском конфликте в журнале социальной психологии и групповой динамики (Zeitschrift für Sozialpsychologie und Gruppendynamik) в 25-страничной статье под названием "Запад против России - политические и психологические аспекты" (Der Westen vs. Russland - Politisches und Tiefenpsychologisches).
Автор поясняет, что он хотел бы пролить свет на "другую сторону конфликта", чтобы понять точку зрения Путина.
Австрийская газета утверждает, что статья чиновника "полна российской пропаганды, полуправды и ошибок, а также мрачных обвинений в адрес ЕС и НАТО". По данным издания, в статье "только один человек не подвергается критике" - Путин. При этом в публикации Хааса не указано, что это его частное мнение, в качестве адреса автора значится "Национальная академия обороны" в Вене, уточняет газета.
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От статьи чиновника уже дистанцировалось минобороны республики. В комментарии для Falter пресс-секретарь ведомства Михаэль Бауэр назвал текст "безумным" и "абсурдным". По его словам, Хаас написал его как "частное лицо" и с его стороны неправомерно ссылаться на свою причастность к вооруженным силам Австрии.
Представитель министерства добавил, что публикация "никоим образом не соответствует официальной позиции министра обороны". Газета указывает также на то, что издание, в котором Хаас опубликовал свои мысли, финансируется департаментом культуры города Вены за счет австрийских налогоплательщиков.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.
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