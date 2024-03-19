https://ria.ru/20240319/ataka-1934270535.html

Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село

Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село - РИА Новости, 19.03.2024

Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село

Два украинских дрона-камикадзе атаковали село Долгое Валуйского округа, один из них упал на легковой автомобиль, люди успели выбежать и не пострадали, сообщил... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T16:10

2024-03-19T16:10

2024-03-19T16:10

специальная военная операция на украине

луганская народная республика

харьковская область

украина

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Два украинских дрона-камикадзе атаковали село Долгое Валуйского округа, один из них упал на легковой автомобиль, люди успели выбежать и не пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. В результате первого взрыва произошло возгорание автомобиля, водитель и пассажиры успели выбежать и не пострадали", - написал Гладков. Он уточнил, что второй дрон упал на улице и взорвался, обошлось без последствий. Село Долгое находится примерно в 4 километрах от украинской границы. Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины.

https://ria.ru/20240317/drony-1933641820.html

https://ria.ru/20240318/snaryad-1934083982.html

луганская народная республика

харьковская область

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия