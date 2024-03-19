Рейтинг@Mail.ru
Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:10 19.03.2024
https://ria.ru/20240319/ataka-1934270535.html
Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село
Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село - РИА Новости, 19.03.2024
Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село
Два украинских дрона-камикадзе атаковали село Долгое Валуйского округа, один из них упал на легковой автомобиль, люди успели выбежать и не пострадали, сообщил... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T16:10
2024-03-19T16:10
специальная военная операция на украине
луганская народная республика
харьковская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_6cc40a4e16f68a12d2f82823a382ecfb.jpg
БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Два украинских дрона-камикадзе атаковали село Долгое Валуйского округа, один из них упал на легковой автомобиль, люди успели выбежать и не пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. В результате первого взрыва произошло возгорание автомобиля, водитель и пассажиры успели выбежать и не пострадали", - написал Гладков. Он уточнил, что второй дрон упал на улице и взорвался, обошлось без последствий. Село Долгое находится примерно в 4 километрах от украинской границы. Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины.
https://ria.ru/20240317/drony-1933641820.html
https://ria.ru/20240318/snaryad-1934083982.html
луганская народная республика
харьковская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856081096_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d9e5e9ea2dec17c5a6c4c3950713786e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луганская народная республика, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Луганская Народная Республика, Харьковская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село

Гладков: белгородское село Долгое атаковали два украинских дрона-камикадзе

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Сергей Батурин
Перейти в медиабанк
Осколки снаряда. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Два украинских дрона-камикадзе атаковали село Долгое Валуйского округа, один из них упал на легковой автомобиль, люди успели выбежать и не пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
"Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. В результате первого взрыва произошло возгорание автомобиля, водитель и пассажиры успели выбежать и не пострадали", - написал Гладков.
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
При атаке дронов в Ярославкой области никто не пострадал
17 марта, 11:23
Он уточнил, что второй дрон упал на улице и взорвался, обошлось без последствий.
Село Долгое находится примерно в 4 километрах от украинской границы. Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины.
Место попадания снаряда в жилой дом в селе Никольское Белгородской области - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
В Белгородской области четыре человека погибли при попадании снаряда в дом
Вчера, 18:46
 
Специальная военная операция на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаХарьковская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала