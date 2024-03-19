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Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село
Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село - РИА Новости, 19.03.2024
Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село
Два украинских дрона-камикадзе атаковали село Долгое Валуйского округа, один из них упал на легковой автомобиль, люди успели выбежать и не пострадали, сообщил... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T16:10
2024-03-19T16:10
2024-03-19T16:10
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вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 19 мар - РИА Новости. Два украинских дрона-камикадзе атаковали село Долгое Валуйского округа, один из них упал на легковой автомобиль, люди успели выбежать и не пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Село Долгое Валуйского городского округа подверглось атаке со стороны ВСУ с помощью двух дронов-камикадзе. В результате первого взрыва произошло возгорание автомобиля, водитель и пассажиры успели выбежать и не пострадали", - написал Гладков. Он уточнил, что второй дрон упал на улице и взорвался, обошлось без последствий. Село Долгое находится примерно в 4 километрах от украинской границы. Валуйский городской округ граничит с ЛНР, а также с Харьковской областью Украины.
https://ria.ru/20240317/drony-1933641820.html
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РИА Новости
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луганская народная республика, харьковская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия
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Два дрона-камикадзе ВСУ атаковали белгородское село
Гладков: белгородское село Долгое атаковали два украинских дрона-камикадзе