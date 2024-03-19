https://ria.ru/20240319/as-sisi-1934224678.html

Президент Египта поздравил Путина с переизбранием на новый срок

Президент Египта поздравил Путина с переизбранием на новый срок - РИА Новости, 19.03.2024

Президент Египта поздравил Путина с переизбранием на новый срок

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с переизбранием на новый срок, пожелал ему успехов и высоко оценил... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T13:36

2024-03-19T13:36

2024-03-19T13:36

выборы президента россии — 2024

египет

россия

владимир путин

абдель фаттах ас-сиси

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КАИР, 19 мар - РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с переизбранием на новый срок, пожелал ему успехов и высоко оценил отношения между Каиром и Москвой, заявила канцелярия египетского лидера. "Президент Абдель Фаттах ас-Сиси направил искренние поздравления президенту Российской Федерации Владимиру Путину по случаю его переизбрания на новый срок", - говорится в заявлении канцелярии ас-Сиси. Согласно заявлению, президент Египта пожелал Путину успехов, а российскому народу - дальнейшего развития и процветания. "Президент в этой связи высоко оценил исторические отношения между Египтом и Россией и постоянное стремление двух стран их укреплять", - отмечается в заявлении. Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. На пост главы государства России претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По результатам обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов, Харитонов - 4,31%, Слуцкий - 3,2%, Даванков - 3,85%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

египет, россия, владимир путин, абдель фаттах ас-сиси