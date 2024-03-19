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У поликлиники в Арсеньеве нашли раненую косулю - РИА Новости, 19.03.2024
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09:02 19.03.2024 (обновлено: 09:43 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/arsenev-1934153031.html
У поликлиники в Арсеньеве нашли раненую косулю
У поликлиники в Арсеньеве нашли раненую косулю - РИА Новости, 19.03.2024
У поликлиники в Арсеньеве нашли раненую косулю
Косулю, предположительно, сбитую машиной, нашли во вторник у поликлиники в Арсеньеве Приморского края, сообщает администрация городского округа в... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T09:02
2024-03-19T09:43
происшествия
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 19 мар - РИА Новости. Косулю, предположительно, сбитую машиной, нашли во вторник у поликлиники в Арсеньеве Приморского края, сообщает администрация городского округа в Telegram-канале. Муниципалитет опубликовал кадры с животным, которое лежит прямо у входа в поликлинику. На голове у него кровь. "Сегодня, 19 марта, в районе поликлиники по ул. Ломоносова, 2, найдена косуля. Предположительно, животное сбила машина. На место выехали спасатели, представители охотнадзора и полиции. Косулю осматривают ветеринарные врачи. Выясняется, как дикое животное оказалось в черте города", - говорится в сообщении. Как рассказал РИА Новости представитель краевого минлесхоза, сотрудник охотнадзора находится на месте. "Ветеринары дали животному транквилизаторы, и далее специалисты будут оценивать возможность выпуска животного", - добавил собеседник.Как позже уточнили в УМВД по Приморскому краю, полицейские помогли поймать раненую косулю."Предварительно установлено, что она получила травму в результате удара о железный забор. В настоящее время животное направлено на лечение. Затем косулю планируют вернуть в естественную среду обитания", - сообщает УМВД.
https://ria.ru/20240318/tyulenenok-1934061665.html
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происшествия, приморский край
Происшествия, Приморский край
У поликлиники в Арсеньеве нашли раненую косулю

У поликлиники в Арсеньеве нашли косулю, предположительно, сбитую машиной

© Фото : Администрация Арсеньевского ГО/TelegramСбитая косуля у поликлиники в Арсеньеве Приморского края
Сбитая косуля у поликлиники в Арсеньеве Приморского края - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© Фото : Администрация Арсеньевского ГО/Telegram
Сбитая косуля у поликлиники в Арсеньеве Приморского края
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 19 мар - РИА Новости. Косулю, предположительно, сбитую машиной, нашли во вторник у поликлиники в Арсеньеве Приморского края, сообщает администрация городского округа в Telegram-канале.
Муниципалитет опубликовал кадры с животным, которое лежит прямо у входа в поликлинику. На голове у него кровь.
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"Сегодня, 19 марта, в районе поликлиники по ул. Ломоносова, 2, найдена косуля. Предположительно, животное сбила машина. На место выехали спасатели, представители охотнадзора и полиции. Косулю осматривают ветеринарные врачи. Выясняется, как дикое животное оказалось в черте города", - говорится в сообщении.
Как рассказал РИА Новости представитель краевого минлесхоза, сотрудник охотнадзора находится на месте.
"Ветеринары дали животному транквилизаторы, и далее специалисты будут оценивать возможность выпуска животного", - добавил собеседник.
Как позже уточнили в УМВД по Приморскому краю, полицейские помогли поймать раненую косулю.
"Предварительно установлено, что она получила травму в результате удара о железный забор. В настоящее время животное направлено на лечение. Затем косулю планируют вернуть в естественную среду обитания", - сообщает УМВД.
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