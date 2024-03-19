https://ria.ru/20240319/arsenev-1934153031.html

У поликлиники в Арсеньеве нашли раненую косулю

У поликлиники в Арсеньеве нашли раненую косулю - РИА Новости, 19.03.2024

У поликлиники в Арсеньеве нашли раненую косулю

Косулю, предположительно, сбитую машиной, нашли во вторник у поликлиники в Арсеньеве Приморского края, сообщает администрация городского округа в... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T09:02

2024-03-19T09:02

2024-03-19T09:43

происшествия

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 19 мар - РИА Новости. Косулю, предположительно, сбитую машиной, нашли во вторник у поликлиники в Арсеньеве Приморского края, сообщает администрация городского округа в Telegram-канале. Муниципалитет опубликовал кадры с животным, которое лежит прямо у входа в поликлинику. На голове у него кровь. "Сегодня, 19 марта, в районе поликлиники по ул. Ломоносова, 2, найдена косуля. Предположительно, животное сбила машина. На место выехали спасатели, представители охотнадзора и полиции. Косулю осматривают ветеринарные врачи. Выясняется, как дикое животное оказалось в черте города", - говорится в сообщении. Как рассказал РИА Новости представитель краевого минлесхоза, сотрудник охотнадзора находится на месте. "Ветеринары дали животному транквилизаторы, и далее специалисты будут оценивать возможность выпуска животного", - добавил собеседник.Как позже уточнили в УМВД по Приморскому краю, полицейские помогли поймать раненую косулю."Предварительно установлено, что она получила травму в результате удара о железный забор. В настоящее время животное направлено на лечение. Затем косулю планируют вернуть в естественную среду обитания", - сообщает УМВД.

https://ria.ru/20240318/tyulenenok-1934061665.html

https://ria.ru/20240306/nerpa-1931443404.html

приморский край

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, приморский край