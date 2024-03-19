Союз банков Армении подтвердил прекращение обслуживания карт "Мир"
Армянские банки прекратят обслуживать карты "Мир" из-за риска вторичных санкций
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка расплачивается картой российской национальной платежной системы "Мир"
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
ЕРЕВАН, 19 мар - РИА Новости. Армянские банки решили прекратить обслуживание карт "Мир", "Банк ВТБ (Армения)" продолжит работать с системой, заявили в Союзе банков Армении.
"Армянские банки решили прекратить обслуживание пластиковых карт "Мир" из-за риска вторичных санкций. Эти риски возникли, когда управление по контролю зарубежных активов Минфина США (OFAC) объявило санкции против платежно-расчетной системы "Мир". Банк "ВТБ (Армения)" как дочерний банк российского ПАО ВТБ продолжит сотрудничество с системой "Мир"", - заявили в Союзе банков в ответ на запрос Sputnik Армения.
Ранее во вторник Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила, что банки-участники единой платежной системы Армении ArCa с 30 марта прекращают обслуживание карт "Мир", с российскими картами продолжит работать лишь банк "ВТБ Армения".
В Центральном банке Армении заявляли, что коммерческие банки Армении самостоятельно решают, с какими платежными системами сотрудничать, исходя из своей стратегии управления рисками, в том числе связанными с санкциями.