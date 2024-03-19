https://ria.ru/20240319/armeniya-1934279520.html

Союз банков Армении подтвердил прекращение обслуживания карт "Мир"

Союз банков Армении подтвердил прекращение обслуживания карт "Мир" - РИА Новости, 19.03.2024

Союз банков Армении подтвердил прекращение обслуживания карт "Мир"

Армянские банки решили прекратить обслуживание карт "Мир", "Банк ВТБ (Армения)" продолжит работать с системой, заявили в Союзе банков Армении. РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T16:36

2024-03-19T16:36

2024-03-19T16:39

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экономика

карта "мир"

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ЕРЕВАН, 19 мар - РИА Новости. Армянские банки решили прекратить обслуживание карт "Мир", "Банк ВТБ (Армения)" продолжит работать с системой, заявили в Союзе банков Армении. "Армянские банки решили прекратить обслуживание пластиковых карт "Мир" из-за риска вторичных санкций. Эти риски возникли, когда управление по контролю зарубежных активов Минфина США (OFAC) объявило санкции против платежно-расчетной системы "Мир". Банк "ВТБ (Армения)" как дочерний банк российского ПАО ВТБ продолжит сотрудничество с системой "Мир"", - заявили в Союзе банков в ответ на запрос Sputnik Армения. Ранее во вторник Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила, что банки-участники единой платежной системы Армении ArCa с 30 марта прекращают обслуживание карт "Мир", с российскими картами продолжит работать лишь банк "ВТБ Армения". В Центральном банке Армении заявляли, что коммерческие банки Армении самостоятельно решают, с какими платежными системами сотрудничать, исходя из своей стратегии управления рисками, в том числе связанными с санкциями.

https://ria.ru/20231201/kuba-1913242013.html

https://ria.ru/20231130/mir-1912843817.html

армения

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, армения, экономика, карта "мир"