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Союз банков Армении подтвердил прекращение обслуживания карт "Мир" - РИА Новости, 19.03.2024
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16:36 19.03.2024 (обновлено: 16:39 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/armeniya-1934279520.html
Союз банков Армении подтвердил прекращение обслуживания карт "Мир"
Союз банков Армении подтвердил прекращение обслуживания карт "Мир" - РИА Новости, 19.03.2024
Союз банков Армении подтвердил прекращение обслуживания карт "Мир"
Армянские банки решили прекратить обслуживание карт "Мир", "Банк ВТБ (Армения)" продолжит работать с системой, заявили в Союзе банков Армении. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T16:36
2024-03-19T16:39
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ЕРЕВАН, 19 мар - РИА Новости. Армянские банки решили прекратить обслуживание карт "Мир", "Банк ВТБ (Армения)" продолжит работать с системой, заявили в Союзе банков Армении. "Армянские банки решили прекратить обслуживание пластиковых карт "Мир" из-за риска вторичных санкций. Эти риски возникли, когда управление по контролю зарубежных активов Минфина США (OFAC) объявило санкции против платежно-расчетной системы "Мир". Банк "ВТБ (Армения)" как дочерний банк российского ПАО ВТБ продолжит сотрудничество с системой "Мир"", - заявили в Союзе банков в ответ на запрос Sputnik Армения. Ранее во вторник Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила, что банки-участники единой платежной системы Армении ArCa с 30 марта прекращают обслуживание карт "Мир", с российскими картами продолжит работать лишь банк "ВТБ Армения". В Центральном банке Армении заявляли, что коммерческие банки Армении самостоятельно решают, с какими платежными системами сотрудничать, исходя из своей стратегии управления рисками, в том числе связанными с санкциями.
https://ria.ru/20231201/kuba-1913242013.html
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в мире, армения, экономика, карта "мир"
В мире, Армения, Экономика, Карта "Мир"
Союз банков Армении подтвердил прекращение обслуживания карт "Мир"

Армянские банки прекратят обслуживать карты "Мир" из-за риска вторичных санкций

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка расплачивается картой российской национальной платежной системы "Мир"
Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы Мир - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушка расплачивается картой российской национальной платежной системы "Мир". Архивное фото
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ЕРЕВАН, 19 мар - РИА Новости. Армянские банки решили прекратить обслуживание карт "Мир", "Банк ВТБ (Армения)" продолжит работать с системой, заявили в Союзе банков Армении.
"Армянские банки решили прекратить обслуживание пластиковых карт "Мир" из-за риска вторичных санкций. Эти риски возникли, когда управление по контролю зарубежных активов Минфина США (OFAC) объявило санкции против платежно-расчетной системы "Мир". Банк "ВТБ (Армения)" как дочерний банк российского ПАО ВТБ продолжит сотрудничество с системой "Мир"", - заявили в Союзе банков в ответ на запрос Sputnik Армения.
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Ранее во вторник Национальная система платежных карт (НСПК) сообщила, что банки-участники единой платежной системы Армении ArCa с 30 марта прекращают обслуживание карт "Мир", с российскими картами продолжит работать лишь банк "ВТБ Армения".
В Центральном банке Армении заявляли, что коммерческие банки Армении самостоятельно решают, с какими платежными системами сотрудничать, исходя из своей стратегии управления рисками, в том числе связанными с санкциями.
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