https://ria.ru/20240319/armeniya-1934128916.html

СМИ: карты "Мир" перестанут работать в банках в Армении

СМИ: карты "Мир" перестанут работать в банках в Армении - РИА Новости, 19.03.2024

СМИ: карты "Мир" перестанут работать в банках в Армении

Карты российской платежной системы "Мир" с 30 марта перестанут работать в банкоматах большинства банков Армении, пишет РБК со ссылкой на представителя "ВТБ... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T00:46

2024-03-19T00:46

2024-03-19T09:34

армения

экономика

втб

рбк (медиагруппа)

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Карты российской платежной системы "Мир" с 30 марта перестанут работать в банкоматах большинства банков Армении, пишет РБК со ссылкой на представителя "ВТБ Армения" и источник на российском платежном рынке."Карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года, исключение составит инфраструктура банка "ВТБ Армения" ("дочка" российского ВТБ)", — говорится в материале.Основные операции с картами "Мир" останутся доступны в "ВТБ Армения". Среди них — снятие наличных в банкоматах этого банка, оплата услуг в онлайн-банке, онлайн-покупки, сообщает газета.В феврале американский Минфин объявил о новом крупном пакете антироссийских санкций, которые затронули 500 физических лиц и компаний. В их числе оказалась и Национальная система платежных карт — оператор карт "Мир".В НСПК, в свою очередь, заявили, что ограничений в работе с иностранными партнерами на стороне системы "Мир" нет, зарубежные банки сами решают, принимать ли им карты.

https://ria.ru/20240228/bank-1929900924.html

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армения, экономика, втб, рбк (медиагруппа)