https://ria.ru/20240319/analitika-1934072535.html

Билайн бизнес добавил речевую аналитику в Облачную АТС

Билайн бизнес добавил речевую аналитику в Облачную АТС - РИА Новости, 19.03.2024

Билайн бизнес добавил речевую аналитику в Облачную АТС

Билайн бизнес продолжает расширять возможности своей "Облачной АТС": в решение для офисной телефонии интегрировали сервис "Речевая аналитика" (18+), основанный... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T10:00

2024-03-19T10:00

2024-03-19T10:00

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МОСКВА, 19 мар – РИА Новости. Билайн бизнес продолжает расширять возможности своей "Облачной АТС": в решение для офисной телефонии интегрировали сервис "Речевая аналитика" (18+), основанный на современных отечественных разработках и технологиях в этой области, сообщает пресс-служба компании.Сервис автоматически обрабатывает до 100% диалогов и помогает оценить, насколько соблюдаются принятые стандарты общения в отделах продаж или, например, службах поддержки. Добавление сервиса "Речевая аналитика" в "Облачную АТС билайна" (ОАТС) поможет компаниям быстрее и проще оценивать работу сотрудников. Технологии распознавания речи и семантического анализа позволяют отказаться от прослушивания многих часов аудиозаписей — весь анализ происходит автоматически, с использованием программного обеспечения, говорится в сообщении.Когда поступает вызов, компания уведомляет звонящего, что разговор будет записан и запись сохраняется в личном кабинете ОАТС. Затем умные алгоритмы переводят аудиофайлы в текст и сравнивают расшифровку со словарями, в которых собраны ключевые слова и фразы. Также алгоритмы умеют определять длинные паузы или, наоборот, перебивания собеседников, улавливать негатив, оценивать скорость речи и многое другое.Что именно будет анализировать сервис "Речевая аналитика" и в отношении каких отделов компании, зависит от настроек, которые можно задать в личном кабинете. При этом доступ к обрабатываемой информации есть только у клиента. Дополнительно можно настроить разграничение прав доступа сотрудников к аналитике звонков, пояснили в пресс-службе."Интеграция технологий речевой аналитики и Облачной АТС билайн бизнес — ответ на запрос наших клиентов, которым нужны удобные инструменты для коммуникаций и повышения эффективности бизнеса. Недавно мы добавили в ОАТС сервис для отслеживания эффективности рекламы от Callibri (Каллибри), теперь — речевую аналитику, и будем продолжать расширение функциональности нашего облачного решения", — отметил владелец продукта "Облачная АТС" от билайн бизнеса Денис Панасенко, слова которого приводятся в сообщении.Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: 4CQwVszH9pWwK5P9KmN

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, вымпелком, технологии, москва, россия