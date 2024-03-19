https://ria.ru/20240319/aktsiya-1934314403.html
В Париже проходит акция сотрудников госсектора ради повышения зарплат
В Париже проходит акция сотрудников госсектора ради повышения зарплат - РИА Новости, 19.03.2024
В Париже проходит акция сотрудников госсектора ради повышения зарплат
Несколько тысяч человек - медсестры, врачи, преподаватели - вышли на манифестацию в Париже ради повышения зарплат, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T18:42
2024-03-19T18:42
2024-03-19T18:42
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ПАРИЖ, 19 мар - РИА Новости. Несколько тысяч человек - медсестры, врачи, преподаватели - вышли на манифестацию в Париже ради повышения зарплат, передаёт корреспондент РИА Новости. Колонна манифестантов двинулась маршем от Люксембургского сада. По оценке корреспондента РИА Новости, в акции участвуют несколько тысяч человек. Как сообщили агентству участники манифестации, правительство ничего не делает, чтобы поддержать госслужащих. "У нас крайне низкая зарплата, у нас не хватает персонала: если человек отсутствует, его даже неким заменить", - рассказала социальный работник Кристин. "Во Франции сейчас 2 общества: общество богатых и общество бедных. Одно для тех, кто может платить, а другое - для всех, кто загибается. Государство делает все, чтобы все услуги становились платными: частные клиники, частные школы. Я выступаю за общество равенства, чтобы государство защищало всех, без различия их достатка, поэтому сегодня я на улице", - сказал педагог средней школы Кристоф. Манифестации по призыву всех крупнейших профсоюзов Франции проходят во вторник по всей стране. В преддверии Олимпийских игр профсоюзы призывают сотрудников отраслей бастовать, чтобы надавить на власть и добиться улучшения условий труда и повышения зарплаты. Главы двух ведущих французских профсоюзов, "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT), Софи Бине и Марилиз Леон, призвали власти немедленно начать переговоры. По их словам, 10%, то есть 500 тысяч служащих, получают менее 1500 евро в месяц, что недостаточно для нормальной жизни.
https://ria.ru/20240316/marsh-1933407875.html
https://ria.ru/20240311/bordo-1932277035.html
https://ria.ru/20240309/protest-1932054401.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/13/1934312901_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_37bd7fbb7b286b083609da53484e9b5d.jpg
Протесты работников госсектора в Париже
Несколько тысяч работников госсектора вышли на акцию протеста в Париже, требуя повышения зарплат, передает корреспондент РИА Новости
2024-03-19T18:42
true
PT0M11S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, париж
В Париже проходит акция сотрудников госсектора ради повышения зарплат
В Париже несколько тысяч работников госсектора протестуют ради повышения зарплат
ПАРИЖ, 19 мар - РИА Новости. Несколько тысяч человек - медсестры, врачи, преподаватели - вышли на манифестацию в Париже ради повышения зарплат, передаёт корреспондент РИА Новости.
Колонна манифестантов двинулась маршем от Люксембургского сада. По оценке корреспондента РИА Новости, в акции участвуют несколько тысяч человек.
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Как сообщили агентству участники манифестации, правительство ничего не делает, чтобы поддержать госслужащих.
"У нас крайне низкая зарплата, у нас не хватает персонала: если человек отсутствует, его даже неким заменить", - рассказала социальный работник Кристин.
"Во Франции
сейчас 2 общества: общество богатых и общество бедных. Одно для тех, кто может платить, а другое - для всех, кто загибается. Государство делает все, чтобы все услуги становились платными: частные клиники, частные школы. Я выступаю за общество равенства, чтобы государство защищало всех, без различия их достатка, поэтому сегодня я на улице", - сказал педагог средней школы Кристоф.
Манифестации по призыву всех крупнейших профсоюзов Франции проходят во вторник по всей стране.
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В преддверии Олимпийских игр профсоюзы призывают сотрудников отраслей бастовать, чтобы надавить на власть и добиться улучшения условий труда и повышения зарплаты.
Главы двух ведущих французских профсоюзов, "Всеобщая конфедерация труда" (CGT) и "Французская демократическая конфедерация труда" (CFDT), Софи Бине и Марилиз Леон, призвали власти немедленно начать переговоры. По их словам, 10%, то есть 500 тысяч служащих, получают менее 1500 евро в месяц, что недостаточно для нормальной жизни.
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