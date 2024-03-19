СМИ: ЕС может начать перечислять Украине доход от активов России уже в июле
Bloomberg: ЕС в июле может начать перечислять Украине доход от активов России
© AP Photo / Virginia MayoМужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Мужчина проходит мимо флагов Европейского союза в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Евросоюз подготовил законодательство, по которому может уже в июле начать перечислять Украине прибыль от замороженных в европейских странах активов России, однако в самом ЕС до сих пор нет единства в том, как их использовать, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект документа.
Главы МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник не приняли окончательное решение по использованию доходов от российских активов. При этом они договорились выделить дополнительные пять миллиардов евро в Европейский фонд мира на военную (летальную и нелетальную) помощь Киеву, а также поддержку тренировочных миссий.
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"ЕС подготовил законодательство, по которому Украина начнет получать прибыль от замороженных российских активов уже в июле", - говорится в сообщении агентства.
В то же время источники Блумберг отметили, что некоторые страны ЕС неохотно поддерживают эту инициативу. Как отмечает агентство, их позиция может "задержать прогресс" в согласовании передачи этих средств Украине.
В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что часть доходов от замороженных в ЕС российских активов может пойти в Европейский фонд мира для прямого оказания военной помощи Украине или помощи в налаживании ее оборонного производства. Боррель представит странам ЕС проект официального документа для использования доходов от российских активов в ближайшие дни.
После начала спецоперации на Украине Европейский союз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в ЕС — в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023-го компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений. Предполагается, что эти деньги могут передать для помощи Украине.
В середине февраля Совет ЕС утвердил решение о хранении прибыли от замороженных резервов для использования в интересах бывшей советской республики. В нем говорится, что центральные депозитарии, владеющие активами Банка России на сумму более миллиона евро, должны отдельно учитывать остатки средств, накопленные в результате санкций Евросоюза. Они не смогут использовать полученные от них доходы по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах.
Помимо этого, газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что западные страны планируют выпустить долговые обязательства для финансирования Украины, используя российские активы в качестве залога. По данным издания, поддерживающая киевский режим коалиция потребует от Москвы погасить этот долг, а при отказе наложит арест на заблокированные резервы.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД заморозку финансов назвали воровством.