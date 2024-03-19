https://ria.ru/20240319/aktivy_rossii-1934130720.html

СМИ: ЕС может начать перечислять Украине доход от активов России уже в июле

СМИ: ЕС может начать перечислять Украине доход от активов России уже в июле - РИА Новости, 19.03.2024

СМИ: ЕС может начать перечислять Украине доход от активов России уже в июле

Евросоюз подготовил законодательство, по которому может уже в июле начать перечислять Украине прибыль от замороженных в европейских странах активов России,... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T01:14

2024-03-19T01:14

2024-03-19T01:41

жозеп боррель

украина

россия

киев

сергей лавров

евросоюз

нато

g7

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0d/1932800763_0:38:3003:1727_1920x0_80_0_0_726fec3d1ddca841a6f9e0b802afa980.jpg

МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Евросоюз подготовил законодательство, по которому может уже в июле начать перечислять Украине прибыль от замороженных в европейских странах активов России, однако в самом ЕС до сих пор нет единства в том, как их использовать, передает агентство Блумберг со ссылкой на проект документа.Главы МИД стран Евросоюза на заседании в понедельник не приняли окончательное решение по использованию доходов от российских активов. При этом они договорились выделить дополнительные пять миллиардов евро в Европейский фонд мира на военную (летальную и нелетальную) помощь Киеву, а также поддержку тренировочных миссий. "ЕС подготовил законодательство, по которому Украина начнет получать прибыль от замороженных российских активов уже в июле", - говорится в сообщении агентства. В то же время источники Блумберг отметили, что некоторые страны ЕС неохотно поддерживают эту инициативу. Как отмечает агентство, их позиция может "задержать прогресс" в согласовании передачи этих средств Украине.В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что часть доходов от замороженных в ЕС российских активов может пойти в Европейский фонд мира для прямого оказания военной помощи Украине или помощи в налаживании ее оборонного производства. Боррель представит странам ЕС проект официального документа для использования доходов от российских активов в ближайшие дни.После начала спецоперации на Украине Европейский союз и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов находится в ЕС — в основном на счетах бельгийской Euroclear. В октябре 2023-го компания сообщила, что за девять месяцев заработала около трех миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.В конце прошлого года Еврокомиссия предложила аккумулировать непредвиденные доходы, полученные таким образом, на отдельных счетах в ожидании дальнейших предложений. Предполагается, что эти деньги могут передать для помощи Украине.В середине февраля Совет ЕС утвердил решение о хранении прибыли от замороженных резервов для использования в интересах бывшей советской республики. В нем говорится, что центральные депозитарии, владеющие активами Банка России на сумму более миллиона евро, должны отдельно учитывать остатки средств, накопленные в результате санкций Евросоюза. Они не смогут использовать полученные от них доходы по своему усмотрению и должны хранить их на отдельных счетах.Помимо этого, газета Financial Times со ссылкой на источники писала, что западные страны планируют выпустить долговые обязательства для финансирования Украины, используя российские активы в качестве залога. По данным издания, поддерживающая киевский режим коалиция потребует от Москвы погасить этот долг, а при отказе наложит арест на заблокированные резервы.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД заморозку финансов назвали воровством.

https://ria.ru/20240310/aktivy-1932095150.html

https://ria.ru/20240318/protsenty-1934104720.html

https://ria.ru/20240314/aktivy-1932963104.html

https://ria.ru/20240304/aktivy-1931043763.html

украина

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

жозеп боррель, украина, россия, киев, сергей лавров, евросоюз, нато, g7, санкции в отношении россии