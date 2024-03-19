https://ria.ru/20240319/aktivy-1934096578.html

"Триллионы евро": Европе предрекли банкротство и кризис из-за России

"Триллионы евро": Европе предрекли банкротство и кризис из-за России - РИА Новости, 19.03.2024

"Триллионы евро": Европе предрекли банкротство и кризис из-за России

Крупнейший в мире депозитарий Euroclear за прошлый год заработал на замороженных российских активах 4,4 миллиарда евро. Наблюдатели уверены: как только эти... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T08:00

2024-03-19T08:00

2024-03-19T08:03

экономика

россия

euroclear

евросоюз

замороженные российские активы

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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости, Наталья Дембинская. Крупнейший в мире депозитарий Euroclear за прошлый год заработал на замороженных российских активах 4,4 миллиарда евро. Наблюдатели уверены: как только эти деньги начнут тратить, последствия не заставят себя ждать. Попытки нажиться на чужом грозят депозитарию банкротством, что поставит под угрозу финансовую стабильность ЕС.Прибрать к рукамВласти ЕС и США заморозили российские активы на общую сумму 260 миллиардов евро. Из них 190 находятся в Euroclear. За прошлый год депозитарий заработал на их инвестировании 4,4 миллиарда евро. Передать замороженные российские активы Украине пока не решаются. А вот направлять доходы с них Киеву в ЕС сочли допустимым.Как сообщила Financial Times, это сделают в июле.Собеседники газеты уточнили: речь идет о двух-трех миллиардах.Предполагается, что деньги перечислят в бюджет ЕС и в дальнейшем переведут Киеву.Разумеется, Москва ответит."ЦБ может заблокировать или конфисковать 33 миллиарда евро Euroclear, находящиеся в российской юрисдикции. Всего депозитарий управляет активами на 37 триллионов", — указывает Мери Валилашвили, доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова.А многие страны, не входящие в ЕС, наверняка постараются в кратчайшие сроки вывести свои деньги из-под управления Euroclear. Это существенно ослабит устойчивость и надежность евро как мировой резервной валюты, добавляет экономист."Банкротство Euroclear"Как отмечает Reuters, последствия для европейского депозитария могут оказаться весьма серьезными, вплоть до банкротства. Агентство ссылается на высокопоставленного чиновника, по оценкам которого, замороженные активы, вероятно, принесут от 15 до 20 миллиардов евро прибыли после уплаты налогов до 2027-го, в зависимости от процентных ставок."Нам нужно оставить значительную сумму в Euroclear, <...> потому что посыплются претензии", — предупреждает он. По его словам, исков следует ждать от российского Центрального банка через региональные суды, не признающие западные санкции.Москва также потребует арестовать средства Euroclear в депозитариях ценных бумаг в Гонконге и Дубае. За этим последуют иски против западных банков, которые потеряли деньги, инвестированные в Россию. По сути, это полностью опустошит Euroclear, подчеркнул чиновник.Компании, банки и частные инвесторы из-за блокировки активов подали в российские арбитражные суды более ста исков. По данным Deutsche Borse Group, общая сумма претензий к Euroclear и Clearstream Banking — пока около 74 миллионов евро."Эффективность и востребованность структур, подобных Euroclear, были связаны со стопроцентной надежностью. Если, оказывается, можно так волюнтаристски "прижать" активы, в чем надежность? Этот вопрос задают не только российские, но и другие пользователи депозитария", — отмечает Антон Свириденко, исполнительный директор Института Столыпина.Угроза стабильностиНе исключено, что у депозитария просто закончится капитал, а Центральному банку Бельгии придется отозвать лицензию. Это уже угроза финансовой стабильности ЕС, уверены экономисты."Может повлиять на уровень глобальной ликвидности", — уточняет Евгений Шатов, партнер Capital Lab.В самом Euroclear считают, что резервов хватит. Эксперты также указывают, что одного решения суда недостаточно.Для конфискации активов Euroclear в других юрисдикциях потребуется процедура признания соответствующего судебного решения. Это растянется на годы с непредсказуемым результатом, добавляет Иван Ермохин, научный сотрудник Российского центра компетенций и анализа стандартов ОЭСР Президентской академии.Кроме того, регуляторы ЕС разрабатывают схему, по которой часть доходов, полученных от замороженных активов, направят в специальный резерв. Его можно использовать для выплат по проигранным делам.Тем не менее высокие риски Euroclear оцениваются Еврокомиссией как реальные. Очевидно, что доверие к депозитарию, европейским рынкам и евро как к валюте будет окончательно подорвано. Учитывая масштаб последствий, власти пока не торопятся. Ситуацию вновь обсудят 21-22 марта на саммите ЕС.

https://ria.ru/20240215/aktivy-1927669656.html

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, euroclear, евросоюз, замороженные российские активы