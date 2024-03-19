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"Аэрофлот" проанализирует планы по производству российских самолетов - РИА Новости, 19.03.2024
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12:20 19.03.2024 (обновлено: 13:19 19.03.2024)
https://ria.ru/20240319/aeroflot-1934201749.html
"Аэрофлот" проанализирует планы по производству российских самолетов
"Аэрофлот" проанализирует планы по производству российских самолетов - РИА Новости, 19.03.2024
"Аэрофлот" проанализирует планы по производству российских самолетов
Группа "Аэрофлот" проведет оценку влияния планов отечественных производителей воздушных судов на стратегию группы до 2030 года, сообщил на расширенном заседании РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-19T12:20
2024-03-19T13:19
аэрофлот
экономика
россия
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" проведет оценку влияния планов отечественных производителей воздушных судов на стратегию группы до 2030 года, сообщил на расширенном заседании комитета по экономической политике Совета Федерации гендиректор компании Сергей Александровский."Наша промышленность чуть скорректировала планы по производству отечественных воздушных судов. Поэтому нам потребуется дополнительная оценка влияния - как это повлияет на нашу стратегию развития до 2030 года. Будем оценивать", - сказал Александровский.В рамках ВЭФ-22 "Аэрофлот" и ОАК подписали соглашение о поставке 339 отечественных самолетов. Оно предусматривало, что на условиях лизинга в 2023-2030 годах группа получит 210 самолетов типа МС-21, 89 SSJ New (теперь называется SJ-100) и 40 Ту-214.
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аэрофлот, экономика, россия
Аэрофлот, Экономика, Россия
"Аэрофлот" проанализирует планы по производству российских самолетов

"Аэрофлот" оценит влияние планов по производству самолетов на стратегию группы

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 19.03.2024
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Самолет авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" проведет оценку влияния планов отечественных производителей воздушных судов на стратегию группы до 2030 года, сообщил на расширенном заседании комитета по экономической политике Совета Федерации гендиректор компании Сергей Александровский.
"Наша промышленность чуть скорректировала планы по производству отечественных воздушных судов. Поэтому нам потребуется дополнительная оценка влияния - как это повлияет на нашу стратегию развития до 2030 года. Будем оценивать", - сказал Александровский.
В рамках ВЭФ-22 "Аэрофлот" и ОАК подписали соглашение о поставке 339 отечественных самолетов. Оно предусматривало, что на условиях лизинга в 2023-2030 годах группа получит 210 самолетов типа МС-21, 89 SSJ New (теперь называется SJ-100) и 40 Ту-214.
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