https://ria.ru/20240319/aeroflot-1934201749.html

"Аэрофлот" проанализирует планы по производству российских самолетов

"Аэрофлот" проанализирует планы по производству российских самолетов - РИА Новости, 19.03.2024

"Аэрофлот" проанализирует планы по производству российских самолетов

Группа "Аэрофлот" проведет оценку влияния планов отечественных производителей воздушных судов на стратегию группы до 2030 года, сообщил на расширенном заседании РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-19T12:20

2024-03-19T12:20

2024-03-19T13:19

аэрофлот

экономика

россия

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МОСКВА, 19 мар - РИА Новости. Группа "Аэрофлот" проведет оценку влияния планов отечественных производителей воздушных судов на стратегию группы до 2030 года, сообщил на расширенном заседании комитета по экономической политике Совета Федерации гендиректор компании Сергей Александровский."Наша промышленность чуть скорректировала планы по производству отечественных воздушных судов. Поэтому нам потребуется дополнительная оценка влияния - как это повлияет на нашу стратегию развития до 2030 года. Будем оценивать", - сказал Александровский.В рамках ВЭФ-22 "Аэрофлот" и ОАК подписали соглашение о поставке 339 отечественных самолетов. Оно предусматривало, что на условиях лизинга в 2023-2030 годах группа получит 210 самолетов типа МС-21, 89 SSJ New (теперь называется SJ-100) и 40 Ту-214.

https://ria.ru/20240216/aeroflot-1927740538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

аэрофлот, экономика, россия