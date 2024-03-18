https://ria.ru/20240318/zelenskiy-1933991485.html

Во Франции обвинили Зеленского в наглости из-за критики выборов в России

Во Франции обвинили Зеленского в наглости из-за критики выборов в России - РИА Новости, 18.03.2024

Во Франции обвинили Зеленского в наглости из-за критики выборов в России

Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в соцсети X обвинил Владимира Зеленского в наглости, поскольку он... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:35

2024-03-18T13:35

2024-03-18T13:46

выборы президента россии — 2024

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патриот

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты", кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо в соцсети X обвинил Владимира Зеленского в наглости, поскольку он подверг критике выборы президента РФ, однако на Украине выборы отменил. "Верх наглости: Зеленский! ...Он позволяет себе критиковать выборы президента России, ...а сам отменил выборы президента Украины, назначенные на март 2024 года!" - написал политик.Филиппо указал на то, что Зеленского из-за этого серьезно критикуют на Украине и обвиняют в боязни "быть сметенным народом". "С учетом его неуважения к дебатам и демократии (президенту Франции Эммануэлю) Макрону также лучше бы промолчать!" - добавил он. В середине февраля на Украине продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации до 13 мая, поэтому президентские выборы, намеченные на эту весну, проводиться не будут. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как заявили 6 марта в Центральной избирательной комиссии Украины, проблем с легитимностью у Зеленского после 20 мая не возникнет, он должен исполнять обязанности до вступления в должность нового главы государства.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

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