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Москалькова: граждане, чьи бюллетени испортили, просили переголосовать
Москалькова: граждане, чьи бюллетени испортили, просили переголосовать - РИА Новости, 18.03.2024
Москалькова: граждане, чьи бюллетени испортили, просили переголосовать
Граждане, чьи бюллетени на выборах президента России были испорчены краской или зеленкой, обращались в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ с... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:57
2024-03-18T00:57
2024-03-18T00:57
выборы президента россии — 2024
татьяна москалькова
выборы
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Граждане, чьи бюллетени на выборах президента России были испорчены краской или зеленкой, обращались в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ с просьбами проголосовать повторно, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова. "Были и новые проблемы, например, уничтожение бюллетеней - заливали зелёнкой, краской. И те люди, которые проголосовали, но их голос получился аннулирован, не использован, обращались к нам с просьбой, можно ли повторно проголосовать", - сказала Москалькова журналистам в кулуарах онлайн-марафона "Ночь выборов". Она отметила, что были также обращения, которые вызывали беспокойство, например, в пунктах временного размещения, где находятся эвакуированные из Донецка и Украины. Граждане получили российское гражданство, но не все имели возможность проголосовать. После оповещения избирательной комиссии ситуация была исправлена, уточнила Москалькова. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
татьяна москалькова, выборы
Выборы президента России — 2024, Татьяна Москалькова, Выборы
Москалькова: граждане, чьи бюллетени испортили, просили переголосовать
Москалькова: граждане, чьи бюллетени испортили зеленкой, просили переголосовать
МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Граждане, чьи бюллетени на выборах президента России были испорчены краской или зеленкой, обращались в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ с просьбами проголосовать повторно, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова.
«
"Были и новые проблемы, например, уничтожение бюллетеней - заливали зелёнкой, краской. И те люди, которые проголосовали, но их голос получился аннулирован, не использован, обращались к нам с просьбой, можно ли повторно проголосовать", - сказала Москалькова журналистам в кулуарах онлайн-марафона "Ночь выборов".
Она отметила, что были также обращения, которые вызывали беспокойство, например, в пунктах временного размещения, где находятся эвакуированные из Донецка и Украины. Граждане получили российское гражданство, но не все имели возможность проголосовать. После оповещения избирательной комиссии ситуация была исправлена, уточнила Москалькова.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.