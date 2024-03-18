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Москалькова: граждане, чьи бюллетени испортили, просили переголосовать - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
00:57 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/zelenka-1933858938.html
Москалькова: граждане, чьи бюллетени испортили, просили переголосовать
Москалькова: граждане, чьи бюллетени испортили, просили переголосовать - РИА Новости, 18.03.2024
Москалькова: граждане, чьи бюллетени испортили, просили переголосовать
Граждане, чьи бюллетени на выборах президента России были испорчены краской или зеленкой, обращались в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ с... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:57
2024-03-18T00:57
выборы президента россии — 2024
татьяна москалькова
выборы
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Граждане, чьи бюллетени на выборах президента России были испорчены краской или зеленкой, обращались в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ с просьбами проголосовать повторно, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова. "Были и новые проблемы, например, уничтожение бюллетеней - заливали зелёнкой, краской. И те люди, которые проголосовали, но их голос получился аннулирован, не использован, обращались к нам с просьбой, можно ли повторно проголосовать", - сказала Москалькова журналистам в кулуарах онлайн-марафона "Ночь выборов". Она отметила, что были также обращения, которые вызывали беспокойство, например, в пунктах временного размещения, где находятся эвакуированные из Донецка и Украины. Граждане получили российское гражданство, но не все имели возможность проголосовать. После оповещения избирательной комиссии ситуация была исправлена, уточнила Москалькова. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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татьяна москалькова, выборы
Выборы президента России — 2024, Татьяна Москалькова, Выборы
Москалькова: граждане, чьи бюллетени испортили, просили переголосовать

Москалькова: граждане, чьи бюллетени испортили зеленкой, просили переголосовать

© РИА Новости / Илья ПиталевУполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова во время интервью агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Граждане, чьи бюллетени на выборах президента России были испорчены краской или зеленкой, обращались в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ с просьбами проголосовать повторно, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова.
«
"Были и новые проблемы, например, уничтожение бюллетеней - заливали зелёнкой, краской. И те люди, которые проголосовали, но их голос получился аннулирован, не использован, обращались к нам с просьбой, можно ли повторно проголосовать", - сказала Москалькова журналистам в кулуарах онлайн-марафона "Ночь выборов".
Она отметила, что были также обращения, которые вызывали беспокойство, например, в пунктах временного размещения, где находятся эвакуированные из Донецка и Украины. Граждане получили российское гражданство, но не все имели возможность проголосовать. После оповещения избирательной комиссии ситуация была исправлена, уточнила Москалькова.
На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
 
Выборы президента России — 2024Татьяна МоскальковаВыборы
 
 
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