https://ria.ru/20240318/zelenka-1933858938.html

Москалькова: граждане, чьи бюллетени испортили, просили переголосовать

Москалькова: граждане, чьи бюллетени испортили, просили переголосовать - РИА Новости, 18.03.2024

Москалькова: граждане, чьи бюллетени испортили, просили переголосовать

Граждане, чьи бюллетени на выборах президента России были испорчены краской или зеленкой, обращались в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ с... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:57

2024-03-18T00:57

2024-03-18T00:57

выборы президента россии — 2024

татьяна москалькова

выборы

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МОСКВА, 17 мар - РИА Новости. Граждане, чьи бюллетени на выборах президента России были испорчены краской или зеленкой, обращались в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ с просьбами проголосовать повторно, заявила омбудсмен Татьяна Москалькова. "Были и новые проблемы, например, уничтожение бюллетеней - заливали зелёнкой, краской. И те люди, которые проголосовали, но их голос получился аннулирован, не использован, обращались к нам с просьбой, можно ли повторно проголосовать", - сказала Москалькова журналистам в кулуарах онлайн-марафона "Ночь выборов". Она отметила, что были также обращения, которые вызывали беспокойство, например, в пунктах временного размещения, где находятся эвакуированные из Донецка и Украины. Граждане получили российское гражданство, но не все имели возможность проголосовать. После оповещения избирательной комиссии ситуация была исправлена, уточнила Москалькова. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

татьяна москалькова, выборы