Рейтинг@Mail.ru
Путин о призывах проголосовать с зеленкой: это все же призыв голосовать - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
00:14 18.03.2024 (обновлено: 02:58 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/zelenka-1933847709.html
Путин о призывах проголосовать с зеленкой: это все же призыв голосовать
Путин о призывах проголосовать с зеленкой: это все же призыв голосовать - РИА Новости, 18.03.2024
Путин о призывах проголосовать с зеленкой: это все же призыв голосовать
Призывы проголосовать в полдень с зеленкой - это все же призыв к голосованию, что похвально, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:14
2024-03-18T02:58
выборы
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933861314_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2bd5260a7e3c0293604c6daaeeda2d34.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Призывы проголосовать в полдень с зеленкой - это все же призыв к голосованию, что похвально, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Насколько я понимаю, насколько я слышал, как мне докладывали, призывы были прийти голосовать именно в полдень - и это должно было быть проявлением оппозиционности. Ну что же, если шли призывы прийти голосовать - за это, как я в таких случаях говорю, за это похвалю", - сказал он.Путин подчеркнул, что когда он выступал и призывал приходить на голосование, он не агитировал за себя, а говорил как действующий глава государства.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Анна Гаврилова
Анна Гаврилова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о порче бюллетеней зеленкой
Путин о порче бюллетеней зеленкой
2024-03-18T00:14
true
PT0M37S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933861314_251:0:1691:1080_1920x0_80_0_0_eb997a4b6f11700db8aa27fae66d41da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выборы, выборы президента рф, владимир путин
Выборы, Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Владимир Путин
Путин о призывах проголосовать с зеленкой: это все же призыв голосовать

Путин о призыве проголосовать в полдень с зеленкой: это все же призыв голосовать

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Призывы проголосовать в полдень с зеленкой - это все же призыв к голосованию, что похвально, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
«
"Насколько я понимаю, насколько я слышал, как мне докладывали, призывы были прийти голосовать именно в полдень - и это должно было быть проявлением оппозиционности. Ну что же, если шли призывы прийти голосовать - за это, как я в таких случаях говорю, за это похвалю", - сказал он.
Путин подчеркнул, что когда он выступал и призывал приходить на голосование, он не агитировал за себя, а говорил как действующий глава государства.
 
Выборы президента России — 2024ВыборыВыборы президента РФВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала