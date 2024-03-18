https://ria.ru/20240318/zelenka-1933847709.html
Путин о призывах проголосовать с зеленкой: это все же призыв голосовать
Путин о призывах проголосовать с зеленкой: это все же призыв голосовать - РИА Новости, 18.03.2024
Путин о призывах проголосовать с зеленкой: это все же призыв голосовать
Призывы проголосовать в полдень с зеленкой - это все же призыв к голосованию, что похвально, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:14
2024-03-18T00:14
2024-03-18T02:58
выборы
выборы президента россии — 2024
выборы президента рф
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933861314_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2bd5260a7e3c0293604c6daaeeda2d34.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Призывы проголосовать в полдень с зеленкой - это все же призыв к голосованию, что похвально, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Насколько я понимаю, насколько я слышал, как мне докладывали, призывы были прийти голосовать именно в полдень - и это должно было быть проявлением оппозиционности. Ну что же, если шли призывы прийти голосовать - за это, как я в таких случаях говорю, за это похвалю", - сказал он.Путин подчеркнул, что когда он выступал и призывал приходить на голосование, он не агитировал за себя, а говорил как действующий глава государства.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933861314_251:0:1691:1080_1920x0_80_0_0_eb997a4b6f11700db8aa27fae66d41da.jpg
Путин о порче бюллетеней зеленкой
Путин о порче бюллетеней зеленкой
2024-03-18T00:14
true
PT0M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
выборы, выборы президента рф, владимир путин
Выборы, Выборы президента России — 2024, Выборы президента РФ, Владимир Путин
Путин о призывах проголосовать с зеленкой: это все же призыв голосовать
Путин о призыве проголосовать в полдень с зеленкой: это все же призыв голосовать