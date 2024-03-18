https://ria.ru/20240318/zelenka-1933847709.html

Путин о призывах проголосовать с зеленкой: это все же призыв голосовать

Путин о призывах проголосовать с зеленкой: это все же призыв голосовать - РИА Новости, 18.03.2024

Путин о призывах проголосовать с зеленкой: это все же призыв голосовать

Призывы проголосовать в полдень с зеленкой - это все же призыв к голосованию, что похвально, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:14

2024-03-18T00:14

2024-03-18T02:58

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Призывы проголосовать в полдень с зеленкой - это все же призыв к голосованию, что похвально, заявил журналистам кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Насколько я понимаю, насколько я слышал, как мне докладывали, призывы были прийти голосовать именно в полдень - и это должно было быть проявлением оппозиционности. Ну что же, если шли призывы прийти голосовать - за это, как я в таких случаях говорю, за это похвалю", - сказал он.Путин подчеркнул, что когда он выступал и призывал приходить на голосование, он не агитировал за себя, а говорил как действующий глава государства.

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Анна Гаврилова

Анна Гаврилова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин о порче бюллетеней зеленкой Путин о порче бюллетеней зеленкой 2024-03-18T00:14 true PT0M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Гаврилова

выборы, выборы президента рф, владимир путин