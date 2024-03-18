Рейтинг@Mail.ru
Захарова высмеяла МИД ФРГ из-за решения о должности Путина - РИА Новости, 19.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 18.03.2024 (обновлено: 00:06 19.03.2024)
https://ria.ru/20240318/zakharova-1934087240.html
Захарова высмеяла МИД ФРГ из-за решения о должности Путина
Захарова высмеяла МИД ФРГ из-за решения о должности Путина - РИА Новости, 19.03.2024
Захарова высмеяла МИД ФРГ из-за решения о должности Путина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о провалах в памяти и острых фобиях в МИД Германии после того, как там заявили от намерении не... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-18T18:56
2024-03-19T00:06
в мире
россия
владимир путин
мид германии
мария захарова
николай харитонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_0:206:3072:1934_1920x0_80_0_0_723ed2f69f75ec33864e8f2524b2f19a.jpg
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о провалах в памяти и острых фобиях в МИД Германии после того, как там заявили от намерении не указывать должность президента РФ Владимира Путина в документах. Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил, что после выборов в России ведомство намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией российского лидера, не указывая его должность. Фишер заявил также, что "не помнит", чтобы МИД Германии в последнее время перед фамилией делал какие-либо обозначения. При этом в конце февраля пресс-служба ведомства в ответе на запрос РИА Новости писала "президент Путин". На сайте МИД ФРГ в разделе сведений о России Путин обозначен как президент и глава государства. &quot;Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 (там находится МИД Германии. — Прим. ред.), — провалы в памяти и острые фобии&quot;, — написала Захарова в своем Telegram-канале.Она также процитировала строки из произведения Редьярда Киплинга: "Красным Цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовет огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его прямо". Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов — 4,31%, Леонид Слуцкий — 3,2%, Владислав Даванков — 3,85%.
https://ria.ru/20240316/zapad-1933523137.html
https://ria.ru/20240318/zakharova-1933870994.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822054498_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_741d740374a8aa482a58f420cc2792d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, владимир путин, мид германии, мария захарова, николай харитонов
В мире, Россия, Владимир Путин, МИД Германии, Мария Захарова, Николай Харитонов
Захарова высмеяла МИД ФРГ из-за решения о должности Путина

Захарова назвала фобией отказ МИД ФРГ указывать Путина президентом

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о провалах в памяти и острых фобиях в МИД Германии после того, как там заявили от намерении не указывать должность президента РФ Владимира Путина в документах.
Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил, что после выборов в России ведомство намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией российского лидера, не указывая его должность. Фишер заявил также, что "не помнит", чтобы МИД Германии в последнее время перед фамилией делал какие-либо обозначения. При этом в конце февраля пресс-служба ведомства в ответе на запрос РИА Новости писала "президент Путин". На сайте МИД ФРГ в разделе сведений о России Путин обозначен как президент и глава государства.
Флаги на здании Бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
"Об этом говорят открыто": в Германии рассказали, что Запад готовит Украине
16 марта, 17:11
«

"Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 (там находится МИД Германии. — Прим. ред.), — провалы в памяти и острые фобии", — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она также процитировала строки из произведения Редьярда Киплинга: "Красным Цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовет огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его прямо".
Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов — 4,31%, Леонид Слуцкий — 3,2%, Владислав Даванков — 3,85%.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Захарова ответила Лондону на слова о "сворованных" выборах
Вчера, 01:53
 
В миреРоссияВладимир ПутинМИД ГерманииМария ЗахароваНиколай Харитонов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала