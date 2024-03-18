https://ria.ru/20240318/zakharova-1934087240.html

Захарова высмеяла МИД ФРГ из-за решения о должности Путина

Захарова высмеяла МИД ФРГ из-за решения о должности Путина - РИА Новости, 19.03.2024

Захарова высмеяла МИД ФРГ из-за решения о должности Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о провалах в памяти и острых фобиях в МИД Германии после того, как там заявили от намерении не... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-18T18:56

2024-03-18T18:56

2024-03-19T00:06

в мире

россия

владимир путин

мид германии

мария захарова

николай харитонов

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о провалах в памяти и острых фобиях в МИД Германии после того, как там заявили от намерении не указывать должность президента РФ Владимира Путина в документах. Ранее официальный представитель МИД ФРГ Себастиан Фишер заявил, что после выборов в России ведомство намерено в документации и заявлениях ограничиваться фамилией российского лидера, не указывая его должность. Фишер заявил также, что "не помнит", чтобы МИД Германии в последнее время перед фамилией делал какие-либо обозначения. При этом в конце февраля пресс-служба ведомства в ответе на запрос РИА Новости писала "президент Путин". На сайте МИД ФРГ в разделе сведений о России Путин обозначен как президент и глава государства. "Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1 (там находится МИД Германии. — Прим. ред.), — провалы в памяти и острые фобии", — написала Захарова в своем Telegram-канале.Она также процитировала строки из произведения Редьярда Киплинга: "Красным Цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовет огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его прямо". Голосование на выборах президента РФ проходило три дня: 15, 16 и 17 марта. После обработки 100% протоколов Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов — 4,31%, Леонид Слуцкий — 3,2%, Владислав Даванков — 3,85%.

https://ria.ru/20240316/zapad-1933523137.html

https://ria.ru/20240318/zakharova-1933870994.html

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в мире, россия, владимир путин, мид германии, мария захарова, николай харитонов