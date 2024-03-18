https://ria.ru/20240318/zakharova-1933870994.html
Захарова ответила Лондону на слова о "сворованных" выборах
Захарова ответила Лондону на слова о "сворованных" выборах - РИА Новости, 18.03.2024
Захарова ответила Лондону на слова о "сворованных" выборах
Лондону следует заняться поисками принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале, отвечая на... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T01:53
2024-03-18T01:53
2024-03-18T08:49
выборы президента россии — 2024
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кейт миддлтон
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Лондону следует заняться поисками принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале, отвечая на высказывания министра обороны Британии Гранта Шаппса о "сворованных выборах"."Кстати, что там с Кейт Миддлтон? Нашлась? Ищите, Шаппс", — посоветовала она.Дипломат привела высказывание Шаппса, заявившего, что выборы в России якобы "своровали", но "Украину не украдут". Министр пообещал, что Великобритания будет работать с союзниками, "чтобы остановить воровство за счет увеличения общей помощи Украине".Комментируя это высказывание, Захарова, заметила, что "мы у них ничего не крали". "Мы своего им не отдали. Вот и бесятся. Привыкли же все у всех отбирать по праву "исключительности", — отметила официальный представитель МИД.В России в воскресенье завершились трехдневные президентские выборы. Согласно предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Владимир Путин набирает более 87 процентов голосов.Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины вмешательства не указывались. Все запланированные мероприятия с ее участием отложили, по совету медицинских специалистов она, как сообщалось, вероятнее всего, должна вернуться к исполнению королевских обязанностей не раньше Пасхи.Десятого марта Миддлтон поблагодарила всех за поддержку и теплые пожелания. К публикации было прикреплено фото, на котором она сидит на стуле в окружении трех своих детей. Позже СМИ сообщили, что ведущие мировые новостные агентства отозвали ранее опубликованную Кенсингтонским дворцом фотографию Миддлтон из опасений, что она отредактирована.
https://ria.ru/20240315/terror-1933052545.html
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
https://ria.ru/20240317/zakharova-1933813738.html
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в мире, россия, великобритания, мария захарова, грант шаппс, кейт миддлтон
Выборы президента России — 2024, В мире, Россия, Великобритания, Мария Захарова, Грант Шаппс, Кейт Миддлтон
Захарова ответила Лондону на слова о "сворованных" выборах
Захарова посоветовала главе британского минобороны Шаппсу искать Кейт Миддлтон
МОСКВА, 18 мар — РИА Новости.
Лондону следует заняться поисками принцессы Уэльской Кейт Миддлтон, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале
, отвечая на высказывания министра обороны Британии Гранта Шаппса о "сворованных выборах".
«
"Кстати, что там с Кейт Миддлтон? Нашлась? Ищите, Шаппс", — посоветовала она.
Запад переходит к открытому террору против России
Дипломат привела высказывание Шаппса, заявившего, что выборы в России якобы "своровали", но "Украину не украдут". Министр пообещал, что Великобритания будет работать с союзниками, "чтобы остановить воровство за счет увеличения общей помощи Украине".
Комментируя это высказывание, Захарова, заметила, что "мы у них ничего не крали".
«
"Мы своего им не отдали. Вот и бесятся. Привыкли же все у всех отбирать по праву "исключительности", — отметила официальный представитель МИД.
В России в воскресенье завершились трехдневные президентские выборы. Согласно предварительным данным ЦИК, действующий глава государства Владимир Путин набирает более 87 процентов голосов.
Запад и Киев сделали все для победы Путина
Кенсингтонский дворец сообщил 17 января, что супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон перенесла плановую операцию на брюшной полости. Причины вмешательства не указывались. Все запланированные мероприятия с ее участием отложили, по совету медицинских специалистов она, как сообщалось, вероятнее всего, должна вернуться к исполнению королевских обязанностей не раньше Пасхи.
Десятого марта Миддлтон поблагодарила всех за поддержку и теплые пожелания. К публикации было прикреплено фото, на котором она сидит на стуле в окружении трех своих детей. Позже СМИ сообщили, что ведущие мировые новостные агентства отозвали ранее опубликованную Кенсингтонским дворцом фотографию Миддлтон из опасений, что она отредактирована.
Захарова ответила на критику МИД Германии выборов президента России