Матвиенко отметила высокую явку на выборах в новых регионах
Матвиенко отметила почти 100-процентную явку на выборах в новых регионах
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБюллетень избирателя, проголосовавшего за Владимира Путина
Бюллетень избирателя, проголосовавшего за Владимира Путина
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Люди в новых регионах, Крыму и приграничных районах не побоялись прийти проголосовать на выборах президента, несмотря на угрозы, явка почти стопроцентная в Крыму, Севастополе и новых регионах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Что касается явки, то надо отдельно отметить очень высокую явку, практически стопроцентную в Крыму, Севастополе, новых наших регионах. Они впервые практически получили такое право, это говорит о том, что люди в новых регионах, которые настрадались от агрессии киевского режима, они поверили в Россию, они сделали свой выбор и они видят свое будущее в составе России, своих детей. Единодушно пришли на выборы, проголосовали, несмотря на угрозы, которые сыпались в их адрес, несмотря на провокации, обстрелы", - сказала Матвиенко журналистам.
"Конечно же, явка людей в приграничных районах, где осмысленно совершались террористические акты против мирного населения. Запугивания не побоялись, не испугались - пришли и проявили свою волю. За это тоже им отдельное огромное спасибо", - добавила парламентарий.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.