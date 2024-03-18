https://ria.ru/20240318/yavka-1933930737.html

Матвиенко отметила высокую явку на выборах в новых регионах

Матвиенко отметила высокую явку на выборах в новых регионах - РИА Новости, 18.03.2024

Матвиенко отметила высокую явку на выборах в новых регионах

Люди в новых регионах, Крыму и приграничных районах не побоялись прийти проголосовать на выборах президента, несмотря на угрозы, явка почти стопроцентная в... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:54

2024-03-18T10:54

2024-03-18T11:58

выборы президента россии — 2024

политика

севастополь

республика крым

валентина матвиенко

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Люди в новых регионах, Крыму и приграничных районах не побоялись прийти проголосовать на выборах президента, несмотря на угрозы, явка почти стопроцентная в Крыму, Севастополе и новых регионах, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Что касается явки, то надо отдельно отметить очень высокую явку, практически стопроцентную в Крыму, Севастополе, новых наших регионах. Они впервые практически получили такое право, это говорит о том, что люди в новых регионах, которые настрадались от агрессии киевского режима, они поверили в Россию, они сделали свой выбор и они видят свое будущее в составе России, своих детей. Единодушно пришли на выборы, проголосовали, несмотря на угрозы, которые сыпались в их адрес, несмотря на провокации, обстрелы", - сказала Матвиенко журналистам."Конечно же, явка людей в приграничных районах, где осмысленно совершались террористические акты против мирного населения. Запугивания не побоялись, не испугались - пришли и проявили свою волю. За это тоже им отдельное огромное спасибо", - добавила парламентарий.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, севастополь, республика крым, валентина матвиенко