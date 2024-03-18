https://ria.ru/20240318/yavka-1933906584.html

Явка на выборах в Крыму составила 89,76 процента

Явка на выборах в Крыму составила 89,76 процента - РИА Новости, 18.03.2024

Явка на выборах в Крыму составила 89,76 процента

Итоговая явка избирателей на выборах президента РФ в республике Крым составила 89,76%, сообщили журналистам в крымском избиркоме. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:17

2024-03-18T09:17

2024-03-18T09:23

выборы президента россии — 2024

политика

россия

республика крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Итоговая явка избирателей на выборах президента РФ в республике Крым составила 89,76%, сообщили журналистам в крымском избиркоме."По результатам обработки 100% протоколов, явка избирателей на выборах президента Российской Федерации в Республике Крым составила 89,76%. В выборах приняли участие 1 353 624 избирателя", - сообщил журналистам представитель избиркома республики Крым.На выборах президента в 2018 году явка в республике Крым составила 71,55 процента.

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россия

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, республика крым