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Явка на выборах в Крыму составила 89,76 процента
Явка на выборах в Крыму составила 89,76 процента - РИА Новости, 18.03.2024
Явка на выборах в Крыму составила 89,76 процента
Итоговая явка избирателей на выборах президента РФ в республике Крым составила 89,76%, сообщили журналистам в крымском избиркоме. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:17
2024-03-18T09:17
2024-03-18T09:23
выборы президента россии — 2024
политика
россия
республика крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Итоговая явка избирателей на выборах президента РФ в республике Крым составила 89,76%, сообщили журналистам в крымском избиркоме."По результатам обработки 100% протоколов, явка избирателей на выборах президента Российской Федерации в Республике Крым составила 89,76%. В выборах приняли участие 1 353 624 избирателя", - сообщил журналистам представитель избиркома республики Крым.На выборах президента в 2018 году явка в республике Крым составила 71,55 процента.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, республика крым
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Республика Крым
Явка на выборах в Крыму составила 89,76 процента
Итоговая явка на президентских выборах в Крыму составила 89,76 процента