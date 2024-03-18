https://ria.ru/20240318/yasinovataya-1933980434.html
В Ясиноватой при обстреле пострадал мирный житель
В Ясиноватой при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.03.2024
В Ясиноватой при обстреле пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:09
2024-03-18T13:09
2024-03-18T13:09
специальная военная операция на украине
ясиноватая
донецкая народная республика
донецк
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. "В результате очередного обстрела города Ясиноватая ранение получил мужчина 1960 года рождения", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 12.00 выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по этому району. Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Петровского района, по предварительной информации, на полигоне твердых бытовых отходов повреждены: спецтехника и личный автомобиль бульдозериста. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240318/udar-1933913844.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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В Ясиноватой при обстреле пострадал мирный житель
В Ясиноватой при обстреле со стороны ВСУ ранен мирный житель