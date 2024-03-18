https://ria.ru/20240318/yasinovataya-1933980434.html

В Ясиноватой при обстреле пострадал мирный житель

В Ясиноватой при обстреле пострадал мирный житель - РИА Новости, 18.03.2024

В Ясиноватой при обстреле пострадал мирный житель

Мирный житель получил ранения в результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:09

2024-03-18T13:09

2024-03-18T13:09

специальная военная операция на украине

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 18 мар - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате обстрела Ясиноватой в ДНР украинскими войсками, сообщил мэр города Дмитрий Шевченко в Telegram-канале. "В результате очередного обстрела города Ясиноватая ранение получил мужчина 1960 года рождения", - говорится в сообщении мэра. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ в 12.00 выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по этому району. Кроме того, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Петровского района, по предварительной информации, на полигоне твердых бытовых отходов повреждены: спецтехника и личный автомобиль бульдозериста. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240318/udar-1933913844.html

https://ria.ru/20240318/zayavlenie-1933929635.html

ясиноватая

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ясиноватая, донецкая народная республика, донецк, алексей кулемзин (донецк), сцкк, вооруженные силы украины, происшествия