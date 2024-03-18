https://ria.ru/20240318/vzaimodeystvie-1934116599.html
Путин и Эрдоган настроены на взаимодействие в интересах отношений стран
Путин и Эрдоган настроены на взаимодействие в интересах отношений стран - РИА Новости, 18.03.2024
Путин и Эрдоган настроены на взаимодействие в интересах отношений стран
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора выразили обоюдный настрой на дальнейшее тесное... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T21:41
2024-03-18T21:41
2024-03-18T21:41
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора выразили обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений, сообщила пресс-служба Кремля. "Выражен обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240318/dialog-1934115386.html
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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган настроены на взаимодействие в интересах отношений стран
Путин и Эрдоган обоюдно настроены на взаимодействие в интересах отношений стран