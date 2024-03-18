Рейтинг@Mail.ru
Путин и Эрдоган настроены на взаимодействие в интересах отношений стран - РИА Новости, 18.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:41 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vzaimodeystvie-1934116599.html
Путин и Эрдоган настроены на взаимодействие в интересах отношений стран
Путин и Эрдоган настроены на взаимодействие в интересах отношений стран - РИА Новости, 18.03.2024
Путин и Эрдоган настроены на взаимодействие в интересах отношений стран
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора выразили обоюдный настрой на дальнейшее тесное... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T21:41
2024-03-18T21:41
россия
турция
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894144169_0:22:1476:852_1920x0_80_0_0_e44d532a52fef79df0e7895232230c7e.jpg
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора выразили обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений, сообщила пресс-служба Кремля. "Выражен обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240318/dialog-1934115386.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/04/1894144169_77:0:1432:1016_1920x0_80_0_0_f2de3f81dcaebb5f43fdb45dd34c2c66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
Россия, Турция, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин и Эрдоган настроены на взаимодействие в интересах отношений стран

Путин и Эрдоган обоюдно настроены на взаимодействие в интересах отношений стран

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора выразили обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений, сообщила пресс-служба Кремля.
«
"Выражен обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Путин и Эрдоган договорились продолжать диалог в различных форматах
Вчера, 21:32
 
РоссияТурцияВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала