https://ria.ru/20240318/vzaimodeystvie-1934116599.html

Путин и Эрдоган настроены на взаимодействие в интересах отношений стран

Путин и Эрдоган настроены на взаимодействие в интересах отношений стран - РИА Новости, 18.03.2024

Путин и Эрдоган настроены на взаимодействие в интересах отношений стран

Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора выразили обоюдный настрой на дальнейшее тесное... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T21:41

2024-03-18T21:41

2024-03-18T21:41

россия

турция

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора выразили обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений, сообщила пресс-служба Кремля. "Выражен обоюдный настрой на дальнейшее тесное взаимодействие в интересах развития многоплановых российско-турецких отношений", - говорится в сообщении.

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россия

турция

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россия, турция, владимир путин, реджеп тайип эрдоган