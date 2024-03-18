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Секретариат ООН не стал комментировать итоги выборов президента России - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
17:20 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vybory-1934068484.html
Секретариат ООН не стал комментировать итоги выборов президента России
Секретариат ООН не стал комментировать итоги выборов президента России - РИА Новости, 18.03.2024
Секретариат ООН не стал комментировать итоги выборов президента России
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать итоги президентских выборов в России. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:20
2024-03-18T17:20
выборы президента россии — 2024
россия
фархан хак
владимир путин
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ООН, 18 мар – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать итоги президентских выборов в России. "У нас нет комментария по поводу этих выборов", - сказал Хак РИА Новости. При этом он указал, что обычно ООН направляет письмо избранному кандидату после инаугурации. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков - 3,85% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов.
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россия, фархан хак, владимир путин, оон, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Фархан Хак, Владимир Путин, ООН, В мире
Секретариат ООН не стал комментировать итоги выборов президента России

Зампредставителя генсека ООН отказался комментировать выборы президента России

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ
Подсчет голосов на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Подсчет голосов на выборах президента РФ
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ООН, 18 мар – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать итоги президентских выборов в России.
"У нас нет комментария по поводу этих выборов", - сказал Хак РИА Новости. При этом он указал, что обычно ООН направляет письмо избранному кандидату после инаугурации.
По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков - 3,85% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Запад и Киев сделали все для победы Путина
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Выборы президента России — 2024РоссияФархан ХакВладимир ПутинООНВ мире
 
 
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