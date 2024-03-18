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Секретариат ООН не стал комментировать итоги выборов президента России
Секретариат ООН не стал комментировать итоги выборов президента России - РИА Новости, 18.03.2024
Секретариат ООН не стал комментировать итоги выборов президента России
Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать итоги президентских выборов в России. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T17:20
2024-03-18T17:20
2024-03-18T17:20
выборы президента россии — 2024
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ООН, 18 мар – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать итоги президентских выборов в России. "У нас нет комментария по поводу этих выборов", - сказал Хак РИА Новости. При этом он указал, что обычно ООН направляет письмо избранному кандидату после инаугурации. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков - 3,85% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, фархан хак, владимир путин, оон, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Фархан Хак, Владимир Путин, ООН, В мире
Секретариат ООН не стал комментировать итоги выборов президента России
Зампредставителя генсека ООН отказался комментировать выборы президента России