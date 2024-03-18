https://ria.ru/20240318/vybory-1934068484.html

Секретариат ООН не стал комментировать итоги выборов президента России

Секретариат ООН не стал комментировать итоги выборов президента России - РИА Новости, 18.03.2024

Секретариат ООН не стал комментировать итоги выборов президента России

Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать итоги президентских выборов в России. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T17:20

2024-03-18T17:20

2024-03-18T17:20

выборы президента россии — 2024

россия

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ООН, 18 мар – РИА Новости. Заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак не стал комментировать итоги президентских выборов в России. "У нас нет комментария по поводу этих выборов", - сказал Хак РИА Новости. При этом он указал, что обычно ООН направляет письмо избранному кандидату после инаугурации. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ с 87,28% голосов, Николай Харитонов набирает 4,31% голосов, Владислав Даванков - 3,85% голосов, Леонид Слуцкий - 3,2% голосов.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, фархан хак, владимир путин, оон, в мире