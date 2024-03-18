https://ria.ru/20240318/vybory-1933982756.html

Песков назвал результаты выборов в России уникальными

Песков назвал результаты выборов в России уникальными - РИА Новости, 18.03.2024

Песков назвал результаты выборов в России уникальными

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал уникальными результаты выборов президента в России, отметив абсолютную поддержку... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:16

2024-03-18T13:16

2024-03-18T13:17

выборы президента россии — 2024

политика

россия

владимир путин

дмитрий песков

леонид слуцкий (политик)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933915797_0:258:3181:2047_1920x0_80_0_0_47d2c3ad8fa2e2e3b431be5490d7329c.jpg

МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков назвал уникальными результаты выборов президента в России, отметив абсолютную поддержку действующего лидера Владимира Путина и консолидацию вокруг его пути. "Уникальные совершенно результаты для действующего президента Путина. Уровень поддержки населения. Абсолютная победа как кандидата. И конечно, самое красноречивое подтверждение поддержки людьми нашей страны своего президента и консолидации вокруг его пути", - сказал Песков журналистам. Основное голосование на выборах президента РФ продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, владимир путин, дмитрий песков, леонид слуцкий (политик)