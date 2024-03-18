https://ria.ru/20240318/vybory-1933981916.html

В ЕС сожалеют из-за отсутствия наблюдателей БДИПЧ на выборах в России

В ЕС сожалеют из-за отсутствия наблюдателей БДИПЧ на выборах в России - РИА Новости, 18.03.2024

В ЕС сожалеют из-за отсутствия наблюдателей БДИПЧ на выборах в России

В ЕС выразили сожаление в связи с решением российских властей не приглашать наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:14

2024-03-18T13:14

2024-03-18T13:14

выборы президента россии — 2024

россия

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

владислав даванков

обсе

бюро по демократическим институтам и правам человека

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. В ЕС выразили сожаление в связи с решением российских властей не приглашать наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ для наблюдения за президентскими выборами, говорится в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля от имени стран Евросоюза. "ЕС сожалеет о решении российских властей не приглашать наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на свои выборы. Это нарушает обязательства России перед ОБСЕ и лишило избирателей и институты в России беспристрастной и независимой оценки этих выборов", - указывается в документе. Ранее БДИПЧ ОБСЕ и Парламентская ассамблея ОБСЕ выражали сожаление в связи с решением России не приглашать наблюдателей ОБСЕ на выборы президента. В свою очередь в МИД РФ заявили, что отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента в России не повлияет на качество наблюдения. Как заявляла председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, БДИПЧ ОБСЕ себя давно дискредитировало, это организация, которая сама по себе является абсолютно недемократичной, закрытой и непрозрачной, но требует этого от других стран. Голосование на президентских выборах в России прошлл 15-17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

https://ria.ru/20240317/vybory-1933753623.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, евросоюз, в мире