В ЕС сожалеют из-за отсутствия наблюдателей БДИПЧ на выборах в России
В ЕС выразили сожаление из-за отсутствия наблюдателей БДИПЧ на выборах в России
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ
Подсчет голосов на выборах президента РФ . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. В ЕС выразили сожаление в связи с решением российских властей не приглашать наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ для наблюдения за президентскими выборами, говорится в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля от имени стран Евросоюза.
"ЕС сожалеет о решении российских властей не приглашать наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на свои выборы. Это нарушает обязательства России перед ОБСЕ и лишило избирателей и институты в России беспристрастной и независимой оценки этих выборов", - указывается в документе.
Ранее БДИПЧ ОБСЕ и Парламентская ассамблея ОБСЕ выражали сожаление в связи с решением России не приглашать наблюдателей ОБСЕ на выборы президента. В свою очередь в МИД РФ заявили, что отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента в России не повлияет на качество наблюдения.
Как заявляла председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, БДИПЧ ОБСЕ себя давно дискредитировало, это организация, которая сама по себе является абсолютно недемократичной, закрытой и непрозрачной, но требует этого от других стран.
Голосование на президентских выборах в России прошлл 15-17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.