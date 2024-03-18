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В ЕС сожалеют из-за отсутствия наблюдателей БДИПЧ на выборах в России - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:14 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vybory-1933981916.html
В ЕС сожалеют из-за отсутствия наблюдателей БДИПЧ на выборах в России
В ЕС сожалеют из-за отсутствия наблюдателей БДИПЧ на выборах в России - РИА Новости, 18.03.2024
В ЕС сожалеют из-за отсутствия наблюдателей БДИПЧ на выборах в России
В ЕС выразили сожаление в связи с решением российских властей не приглашать наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:14
2024-03-18T13:14
выборы президента россии — 2024
россия
леонид слуцкий (политик)
николай харитонов
владислав даванков
обсе
бюро по демократическим институтам и правам человека
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. В ЕС выразили сожаление в связи с решением российских властей не приглашать наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ для наблюдения за президентскими выборами, говорится в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля от имени стран Евросоюза. "ЕС сожалеет о решении российских властей не приглашать наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на свои выборы. Это нарушает обязательства России перед ОБСЕ и лишило избирателей и институты в России беспристрастной и независимой оценки этих выборов", - указывается в документе. Ранее БДИПЧ ОБСЕ и Парламентская ассамблея ОБСЕ выражали сожаление в связи с решением России не приглашать наблюдателей ОБСЕ на выборы президента. В свою очередь в МИД РФ заявили, что отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента в России не повлияет на качество наблюдения. Как заявляла председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, БДИПЧ ОБСЕ себя давно дискредитировало, это организация, которая сама по себе является абсолютно недемократичной, закрытой и непрозрачной, но требует этого от других стран. Голосование на президентских выборах в России прошлл 15-17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933753623.html
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россия, леонид слуцкий (политик), николай харитонов, владислав даванков, обсе, бюро по демократическим институтам и правам человека, евросоюз, в мире
Выборы президента России — 2024, Россия, Леонид Слуцкий (политик), Николай Харитонов, Владислав Даванков, ОБСЕ, Бюро по демократическим институтам и правам человека, Евросоюз, В мире
В ЕС сожалеют из-за отсутствия наблюдателей БДИПЧ на выборах в России

В ЕС выразили сожаление из-за отсутствия наблюдателей БДИПЧ на выборах в России

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкПодсчет голосов на выборах президента РФ
Подсчет голосов на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Подсчет голосов на выборах президента РФ . Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 18 мар – РИА Новости. В ЕС выразили сожаление в связи с решением российских властей не приглашать наблюдателей от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ для наблюдения за президентскими выборами, говорится в заявлении главы евродипломатии Жозепа Борреля от имени стран Евросоюза.
"ЕС сожалеет о решении российских властей не приглашать наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на свои выборы. Это нарушает обязательства России перед ОБСЕ и лишило избирателей и институты в России беспристрастной и независимой оценки этих выборов", - указывается в документе.
Выборы президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Иностранные наблюдатели прокомментировали выборы президента России
17 марта, 17:53
Ранее БДИПЧ ОБСЕ и Парламентская ассамблея ОБСЕ выражали сожаление в связи с решением России не приглашать наблюдателей ОБСЕ на выборы президента. В свою очередь в МИД РФ заявили, что отсутствие наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ на выборах президента в России не повлияет на качество наблюдения.
Как заявляла председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова, БДИПЧ ОБСЕ себя давно дискредитировало, это организация, которая сама по себе является абсолютно недемократичной, закрытой и непрозрачной, но требует этого от других стран.
Голосование на президентских выборах в России прошлл 15-17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
Наблюдатели из США и ЮАР на выборах в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 16.03.2024
Наблюдатели из США и ЮАР обвинили западные СМИ во лжи
16 марта, 13:13
 
Выборы президента России — 2024РоссияЛеонид Слуцкий (политик)Николай ХаритоновВладислав ДаванковОБСЕБюро по демократическим институтам и правам человекаЕвросоюзВ мире
 
 
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