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Париж принял к сведению результаты выборов в России, заявил МИД Франции
Париж принял к сведению результаты выборов в России, заявил МИД Франции - РИА Новости, 18.03.2024
Париж принял к сведению результаты выборов в России, заявил МИД Франции
Франция приняла к сведению итоги президентских выборов в России, сообщил МИД республики. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:05
2024-03-18T13:05
2024-03-18T13:05
выборы президента россии — 2024
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ПАРИЖ, 18 мар - РИА Новости. Франция приняла к сведению итоги президентских выборов в России, сообщил МИД республики. "Франция приняла к сведению ожидаемые результаты президентских выборов, согласно которым Владимир Путин был переизбран на пост президента Российской Федерации на пятый срок", - говорится в релизе МИД Франции. Согласно оценке французского внешнеполитического ведомства, выборы прошли с рядом нарушений, в Париже выразили сожаление из-за отсутствия наблюдательной миссии ОБСЕ. В МИД отметили, что "никогда не признают" результаты выборов в РФ. Ранее президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что на президентских выборах в России работало большое количество иностранных и независимых наблюдателей, отметив, что "неважно, имеют они отношение к ОБСЕ или не имеют". Впервые голосование на выборах президента России длилось три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, в мире, франция, владимир путин, мид франции
Выборы президента России — 2024, Россия, В мире, Франция, Владимир Путин, МИД Франции
Париж принял к сведению результаты выборов в России, заявил МИД Франции
МИД: Франция приняла к сведению результаты выборов президента России