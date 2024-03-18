https://ria.ru/20240318/vybory-1933979710.html

Париж принял к сведению результаты выборов в России, заявил МИД Франции

Париж принял к сведению результаты выборов в России, заявил МИД Франции - РИА Новости, 18.03.2024

Париж принял к сведению результаты выборов в России, заявил МИД Франции

Франция приняла к сведению итоги президентских выборов в России, сообщил МИД республики. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T13:05

2024-03-18T13:05

2024-03-18T13:05

выборы президента россии — 2024

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мид франции‎

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ПАРИЖ, 18 мар - РИА Новости. Франция приняла к сведению итоги президентских выборов в России, сообщил МИД республики. "Франция приняла к сведению ожидаемые результаты президентских выборов, согласно которым Владимир Путин был переизбран на пост президента Российской Федерации на пятый срок", - говорится в релизе МИД Франции. Согласно оценке французского внешнеполитического ведомства, выборы прошли с рядом нарушений, в Париже выразили сожаление из-за отсутствия наблюдательной миссии ОБСЕ. В МИД отметили, что "никогда не признают" результаты выборов в РФ. Ранее президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что на президентских выборах в России работало большое количество иностранных и независимых наблюдателей, отметив, что "неважно, имеют они отношение к ОБСЕ или не имеют". Впервые голосование на выборах президента России длилось три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, в мире, франция, владимир путин, мид франции‎