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Париж принял к сведению результаты выборов в России, заявил МИД Франции - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
13:05 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vybory-1933979710.html
Париж принял к сведению результаты выборов в России, заявил МИД Франции
Париж принял к сведению результаты выборов в России, заявил МИД Франции - РИА Новости, 18.03.2024
Париж принял к сведению результаты выборов в России, заявил МИД Франции
Франция приняла к сведению итоги президентских выборов в России, сообщил МИД республики. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T13:05
2024-03-18T13:05
выборы президента россии — 2024
россия
в мире
франция
владимир путин
мид франции‎
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ПАРИЖ, 18 мар - РИА Новости. Франция приняла к сведению итоги президентских выборов в России, сообщил МИД республики. "Франция приняла к сведению ожидаемые результаты президентских выборов, согласно которым Владимир Путин был переизбран на пост президента Российской Федерации на пятый срок", - говорится в релизе МИД Франции. Согласно оценке французского внешнеполитического ведомства, выборы прошли с рядом нарушений, в Париже выразили сожаление из-за отсутствия наблюдательной миссии ОБСЕ. В МИД отметили, что "никогда не признают" результаты выборов в РФ. Ранее президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что на президентских выборах в России работало большое количество иностранных и независимых наблюдателей, отметив, что "неважно, имеют они отношение к ОБСЕ или не имеют". Впервые голосование на выборах президента России длилось три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
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россия, в мире, франция, владимир путин, мид франции‎
Выборы президента России — 2024, Россия, В мире, Франция, Владимир Путин, МИД Франции‎
Париж принял к сведению результаты выборов в России, заявил МИД Франции

МИД: Франция приняла к сведению результаты выборов президента России

CC BY 2.0 / Guilhem Vellut / Здание МИД Франции
Здание МИД Франции - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
CC BY 2.0 / Guilhem Vellut /
Здание МИД Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 18 мар - РИА Новости. Франция приняла к сведению итоги президентских выборов в России, сообщил МИД республики.
"Франция приняла к сведению ожидаемые результаты президентских выборов, согласно которым Владимир Путин был переизбран на пост президента Российской Федерации на пятый срок", - говорится в релизе МИД Франции.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Запад и Киев сделали все для победы Путина
Вчера, 08:00
Согласно оценке французского внешнеполитического ведомства, выборы прошли с рядом нарушений, в Париже выразили сожаление из-за отсутствия наблюдательной миссии ОБСЕ. В МИД отметили, что "никогда не признают" результаты выборов в РФ.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил журналистам, что на президентских выборах в России работало большое количество иностранных и независимых наблюдателей, отметив, что "неважно, имеют они отношение к ОБСЕ или не имеют".
Впервые голосование на выборах президента России длилось три дня - 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
ЦИК России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
"В России творится сущий ад": страшная "правда" о российских выборах
Вчера, 08:00
 
Выборы президента России — 2024РоссияВ миреФранцияВладимир ПутинМИД Франции‎
 
 
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