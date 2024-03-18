https://ria.ru/20240318/vybory-1933969108.html

Памфилова назвала причины расширения досрочного голосования на выборах

Памфилова назвала причины расширения досрочного голосования на выборах - РИА Новости, 18.03.2024

Памфилова назвала причины расширения досрочного голосования на выборах

Выборы президента РФ проходили в ряде регионов в сложной оперативной обстановке, в связи с этим пришлось расширить досрочное голосование, сообщила глава ЦИК РФ... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:32

2024-03-18T12:32

2024-03-18T12:40

выборы президента россии — 2024

политика

россия

элла памфилова

леонид слуцкий (политик)

николай харитонов

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Выборы президента РФ проходили в ряде регионов в сложной оперативной обстановке, в связи с этим пришлось расширить досрочное голосование, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "Свой вклад внесла организация досрочного голосования. В этом году пришлось немножко расширить, это потому что мы проводим выборы, скажем так, в экстремальных условиях. И, конечно, (есть – ред.) целый ряд регионов, в которых сложная ситуация. В целях безопасности мы дали возможность расширить его (досрочного голосования – ред.) применение", - сказала Памфилова во время подведения предварительных итогов выборов президента РФ в ЦИК. При этом она упомянула, что ЦИК обычно старается минимизировать применение системы досрочного голосования, поскольку "здесь могут быть разного рода фальсификации". "Но мы минимизировали, на предыдущий год у нас был минимум, вообще минимум, только в крайних случаях применялось", - добавила глава ЦИК РФ. Основное голосование на выборах главы государства продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост президента РФ претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набирает 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

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политика, россия, элла памфилова, леонид слуцкий (политик), николай харитонов