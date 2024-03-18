https://ria.ru/20240318/vybory-1933967352.html

Азиатские СМИ признали высокий уровень поддержки Путина

Азиатские СМИ признали высокий уровень поддержки Путина - РИА Новости, 18.03.2024

Азиатские СМИ признали высокий уровень поддержки Путина

Азиатские СМИ отметили исторически высокий результат Владимира Путина на выборах президента РФ, сравнили его с Петром Первым. РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:26

2024-03-18T12:26

2024-03-18T12:34

выборы президента россии — 2024

россия

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сильная россия

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вциом

владимир путин

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ТОКИО/СЕУЛ/МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Азиатские СМИ отметили исторически высокий результат Владимира Путина на выборах президента РФ, сравнили его с Петром Первым. Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. По последним данным ЦИК РФ, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов. Южная КореяЦентральные южнокорейские телеканалы осветили результаты выборов президента России в утренних выпусках новостей. Новость о выборах в России появилась на главной странице телеканала YTN в интернете, с заголовком о "фактической победе Путина с большим перевесом". Телеканал отмечает, что позиция политика в России соответствует "уровню современного императора". Телеканал JTBC вынес в заголовок "исторически" высокий результат Путина на выборах, а телеканал KBS отмечает исторически высокую явку. По данным ЦИК РФ на воскресенье 20.25 мск, явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране составила 73,33%. Агентство News1 и газета "Сеге Ильбо" вынесли в заголовок слова Путина с благодарностью "всем гражданам" за "доверие и поддержку". А издание "Тона Ильбо" и агентство Newsis - его слова о построении "сильной и эффективной" России, усилении обороноспособности. Агентство Рёнхап в отдельной статье отмечает, что после выборов Путин "впервые заговорил" о скончавшемся Алексее Навальном, упоминая его по имени, заявил, что это "грустное событие" и что он был "согласен на обмен" Навального. На этот же момент обратила внимание и газета "Хангёре". Ранее Путин заявил журналистам в Москве, что Навальный ушел из жизни, это всегда печальное событие, но были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы умирали, такое бывало и в США. Путин сообщил также, что был согласен на обмен Навального Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Путина о готовности обменять Навального демонстрируют открытость российского лидера. ЯпонияГазета "Майнити" приводит мнение профессора Токийского университета Ёсиро Икэды в связи с победой Путина. "Для современных россиян Путин является лидером, который восстановил Россию после хаоса и принес стабильность. Если же окинуть взглядом несколько сотен лет, то он является историческим лидером, который встал в один ряд со Сталиным и Петром Великим, сделавшим Россию в 18 веке мощной европейской державой", - подчеркнул профессор, объясняя популярность российского президента. Кроме того, "Майнити" в другой статье обращает внимание еще на одну причину высокого рейтинга президента: "Сейчас экономику России поддерживают военные потребности на фоне специальной военной операции, и жизнь людей сохраняет стабильность. Результаты опроса ВЦИОМ говорят о том, что 68% поддерживают военную операцию, и нет признаков, что среди людей ширится массовое недовольство". В феврале 2023 года руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов заявил, что уровень поддержки специальной военной операции среди россиян вырос за год с 65% до 68%. В свою очередь, японская газета "Никкэй" высказала мнение, что победа Путина бросает вызов так называемому западному "демократическому лагерю", противостояние с которым может затянуться надолго. Авторы считают, что "после окончания холодной войны казалось, что весь мир охвачен "западными ценностями", такими как демократия и верховенство закона". "Провозглашающий возрождение "сильной России" президент бросает этому вызов", - полагают авторы публикации. ИндонезияИндонезийский телеканал Nusantara TV назвал победу Владимира Путина "убедительной" и отметил, что результаты голосования подтвердили "доминирование" курса Путина в российской политике. Телеканал также подчеркнул, что результат выборов был радостно встречен в РФ, отметив, что "сторонники Путина шумно праздновали его победу, скандируя его имя и выражая поддержку России". По оценке ТВ, следующие шаги переизбранного президента России "будут в центре внимания всего мира". Другой индонезийский телеканал Metro TV подчеркнул, что переизбрание Путина "не вызывает сомнений". Ряд индонезийских СМИ в своих обзорах сослался на заявление международных наблюдателей, приглашенных на российские выборы из Индонезии. Так, портал Kompas в обзоре на победу Путина на выборах приводит слова представителя парламента Индонезии Фадли Зона, наблюдавшего за выборами в Москве. Зон заявил, что российская система президентских выборов "демонстрирует зрелость демократии".

https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html

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Путин о высокой явке в новых регионах и приграничных районах Путин о высокой явке в новых регионах и приграничных районах 2024-03-18T12:26 true PT0M30S

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