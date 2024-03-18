Азиатские СМИ признали высокий уровень поддержки Путина

ТОКИО/СЕУЛ/МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Азиатские СМИ отметили исторически высокий результат Владимира Путина на выборах президента РФ, сравнили его с Петром Первым. Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. По последним данным ЦИК РФ, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов. Южная КореяЦентральные южнокорейские телеканалы осветили результаты выборов президента России в утренних выпусках новостей. Новость о выборах в России появилась на главной странице телеканала YTN в интернете, с заголовком о "фактической победе Путина с большим перевесом". Телеканал отмечает, что позиция политика в России соответствует "уровню современного императора". Телеканал JTBC вынес в заголовок "исторически" высокий результат Путина на выборах, а телеканал KBS отмечает исторически высокую явку. По данным ЦИК РФ на воскресенье 20.25 мск, явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране составила 73,33%. Агентство News1 и газета "Сеге Ильбо" вынесли в заголовок слова Путина с благодарностью "всем гражданам" за "доверие и поддержку". А издание "Тона Ильбо" и агентство Newsis - его слова о построении "сильной и эффективной" России, усилении обороноспособности. Агентство Рёнхап в отдельной статье отмечает, что после выборов Путин "впервые заговорил" о скончавшемся Алексее Навальном, упоминая его по имени, заявил, что это "грустное событие" и что он был "согласен на обмен" Навального. На этот же момент обратила внимание и газета "Хангёре". Ранее Путин заявил журналистам в Москве, что Навальный ушел из жизни, это всегда печальное событие, но были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы умирали, такое бывало и в США. Путин сообщил также, что был согласен на обмен Навального Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Путина о готовности обменять Навального демонстрируют открытость российского лидера. ЯпонияГазета "Майнити" приводит мнение профессора Токийского университета Ёсиро Икэды в связи с победой Путина. "Для современных россиян Путин является лидером, который восстановил Россию после хаоса и принес стабильность. Если же окинуть взглядом несколько сотен лет, то он является историческим лидером, который встал в один ряд со Сталиным и Петром Великим, сделавшим Россию в 18 веке мощной европейской державой", - подчеркнул профессор, объясняя популярность российского президента. Кроме того, "Майнити" в другой статье обращает внимание еще на одну причину высокого рейтинга президента: "Сейчас экономику России поддерживают военные потребности на фоне специальной военной операции, и жизнь людей сохраняет стабильность. Результаты опроса ВЦИОМ говорят о том, что 68% поддерживают военную операцию, и нет признаков, что среди людей ширится массовое недовольство". В феврале 2023 года руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов заявил, что уровень поддержки специальной военной операции среди россиян вырос за год с 65% до 68%. В свою очередь, японская газета "Никкэй" высказала мнение, что победа Путина бросает вызов так называемому западному "демократическому лагерю", противостояние с которым может затянуться надолго. Авторы считают, что "после окончания холодной войны казалось, что весь мир охвачен "западными ценностями", такими как демократия и верховенство закона". "Провозглашающий возрождение "сильной России" президент бросает этому вызов", - полагают авторы публикации. ИндонезияИндонезийский телеканал Nusantara TV назвал победу Владимира Путина "убедительной" и отметил, что результаты голосования подтвердили "доминирование" курса Путина в российской политике. Телеканал также подчеркнул, что результат выборов был радостно встречен в РФ, отметив, что "сторонники Путина шумно праздновали его победу, скандируя его имя и выражая поддержку России". По оценке ТВ, следующие шаги переизбранного президента России "будут в центре внимания всего мира". Другой индонезийский телеканал Metro TV подчеркнул, что переизбрание Путина "не вызывает сомнений". Ряд индонезийских СМИ в своих обзорах сослался на заявление международных наблюдателей, приглашенных на российские выборы из Индонезии. Так, портал Kompas в обзоре на победу Путина на выборах приводит слова представителя парламента Индонезии Фадли Зона, наблюдавшего за выборами в Москве. Зон заявил, что российская система президентских выборов "демонстрирует зрелость демократии".
https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
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353
60
353
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин о высокой явке в новых регионах и приграничных районах
Путин о высокой явке в новых регионах и приграничных районах
ТОКИО/СЕУЛ/МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Азиатские СМИ отметили исторически высокий результат Владимира Путина на выборах президента РФ, сравнили его с Петром Первым.
Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта.
"В России творится сущий ад": страшная "правда" о российских выборах
Вчера, 08:00
По последним данным ЦИК РФ, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов.
Южная Корея
Центральные южнокорейские телеканалы осветили результаты выборов президента России в утренних выпусках новостей. Новость о выборах в России появилась на главной странице телеканала YTN в интернете, с заголовком о "фактической победе Путина с большим перевесом". Телеканал отмечает, что позиция политика в России соответствует "уровню современного императора".
Запад и Киев сделали все для победы Путина
Вчера, 08:00
Телеканал JTBC вынес в заголовок "исторически" высокий результат Путина на выборах, а телеканал KBS отмечает исторически высокую явку.
По данным ЦИК РФ на воскресенье 20.25 мск, явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране составила 73,33%.
Агентство News1 и газета "Сеге Ильбо" вынесли в заголовок слова Путина с благодарностью "всем гражданам" за "доверие и поддержку". А издание "Тона Ильбо" и агентство Newsis - его слова о построении "сильной и эффективной" России, усилении обороноспособности.
Агентство Рёнхап в отдельной статье отмечает, что после выборов Путин "впервые заговорил" о скончавшемся Алексее Навальном, упоминая его по имени, заявил, что это "грустное событие" и что он был "согласен на обмен" Навального. На этот же момент обратила внимание и газета "Хангёре".
Ранее Путин заявил журналистам в Москве, что Навальный ушел из жизни, это всегда печальное событие, но были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы умирали, такое бывало и в США. Путин сообщил также, что был согласен на обмен Навального
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Путина о готовности обменять Навального демонстрируют открытость российского лидера.
Япония
Газета "Майнити" приводит мнение профессора Токийского университета Ёсиро Икэды в связи с победой Путина. "Для современных россиян Путин является лидером, который восстановил Россию после хаоса и принес стабильность. Если же окинуть взглядом несколько сотен лет, то он является историческим лидером, который встал в один ряд со Сталиным и Петром Великим, сделавшим Россию в 18 веке мощной европейской державой", - подчеркнул профессор, объясняя популярность российского президента.
Зеленский и Буданов* тоже голосуют на выборах в России
17 марта, 13:05
Кроме того, "Майнити" в другой статье обращает внимание еще на одну причину высокого рейтинга президента: "Сейчас экономику России поддерживают военные потребности на фоне специальной военной операции, и жизнь людей сохраняет стабильность. Результаты опроса ВЦИОМ говорят о том, что 68% поддерживают военную операцию, и нет признаков, что среди людей ширится массовое недовольство".
В феврале 2023 года руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов заявил, что уровень поддержки специальной военной операции среди россиян вырос за год с 65% до 68%.
В свою очередь, японская газета "Никкэй" высказала мнение, что победа Путина бросает вызов так называемому западному "демократическому лагерю", противостояние с которым может затянуться надолго. Авторы считают, что "после окончания холодной войны казалось, что весь мир охвачен "западными ценностями", такими как демократия и верховенство закона". "Провозглашающий возрождение "сильной России" президент бросает этому вызов", - полагают авторы публикации.
Индонезия
Индонезийский телеканал Nusantara TV назвал победу Владимира Путина "убедительной" и отметил, что результаты голосования подтвердили "доминирование" курса Путина в российской политике.
Телеканал также подчеркнул, что результат выборов был радостно встречен в РФ, отметив, что "сторонники Путина шумно праздновали его победу, скандируя его имя и выражая поддержку России". По оценке ТВ, следующие шаги переизбранного президента России "будут в центре внимания всего мира".
Другой индонезийский телеканал Metro TV подчеркнул, что переизбрание Путина "не вызывает сомнений". Ряд индонезийских СМИ в своих обзорах сослался на заявление международных наблюдателей, приглашенных на российские выборы из Индонезии. Так, портал Kompas в обзоре на победу Путина на выборах приводит слова представителя парламента Индонезии Фадли Зона, наблюдавшего за выборами в Москве. Зон заявил, что российская система президентских выборов "демонстрирует зрелость демократии".
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, высокая явка в республике объясняется событиями, проходящими с 2014 года в Донбассе. Кроме того, это результат личного отношения жителей региона к президенту Владимиру Путину.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, высокая явка в республике объясняется событиями, проходящими с 2014 года в Донбассе. Кроме того, это результат личного отношения жителей региона к президенту Владимиру Путину.
По словам главы ДНР Дениса Пушилина, высокая явка в республике объясняется событиями, проходящими с 2014 года в Донбассе. Кроме того, это результат личного отношения жителей региона к президенту Владимиру Путину.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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