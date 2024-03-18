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Азиатские СМИ признали высокий уровень поддержки Путина - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:26 18.03.2024 (обновлено: 12:34 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1933967352.html
Азиатские СМИ признали высокий уровень поддержки Путина
Азиатские СМИ признали высокий уровень поддержки Путина - РИА Новости, 18.03.2024
Азиатские СМИ признали высокий уровень поддержки Путина
Азиатские СМИ отметили исторически высокий результат Владимира Путина на выборах президента РФ, сравнили его с Петром Первым. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T12:26
2024-03-18T12:34
выборы президента россии — 2024
россия
дмитрий песков
михаил мамонов
сильная россия
токийский университет
вциом
владимир путин
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ТОКИО/СЕУЛ/МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Азиатские СМИ отметили исторически высокий результат Владимира Путина на выборах президента РФ, сравнили его с Петром Первым. Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. По последним данным ЦИК РФ, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов. Южная КореяЦентральные южнокорейские телеканалы осветили результаты выборов президента России в утренних выпусках новостей. Новость о выборах в России появилась на главной странице телеканала YTN в интернете, с заголовком о "фактической победе Путина с большим перевесом". Телеканал отмечает, что позиция политика в России соответствует "уровню современного императора". Телеканал JTBC вынес в заголовок "исторически" высокий результат Путина на выборах, а телеканал KBS отмечает исторически высокую явку. По данным ЦИК РФ на воскресенье 20.25 мск, явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране составила 73,33%. Агентство News1 и газета "Сеге Ильбо" вынесли в заголовок слова Путина с благодарностью "всем гражданам" за "доверие и поддержку". А издание "Тона Ильбо" и агентство Newsis - его слова о построении "сильной и эффективной" России, усилении обороноспособности. Агентство Рёнхап в отдельной статье отмечает, что после выборов Путин "впервые заговорил" о скончавшемся Алексее Навальном, упоминая его по имени, заявил, что это "грустное событие" и что он был "согласен на обмен" Навального. На этот же момент обратила внимание и газета "Хангёре". Ранее Путин заявил журналистам в Москве, что Навальный ушел из жизни, это всегда печальное событие, но были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы умирали, такое бывало и в США. Путин сообщил также, что был согласен на обмен Навального Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Путина о готовности обменять Навального демонстрируют открытость российского лидера. ЯпонияГазета "Майнити" приводит мнение профессора Токийского университета Ёсиро Икэды в связи с победой Путина. "Для современных россиян Путин является лидером, который восстановил Россию после хаоса и принес стабильность. Если же окинуть взглядом несколько сотен лет, то он является историческим лидером, который встал в один ряд со Сталиным и Петром Великим, сделавшим Россию в 18 веке мощной европейской державой", - подчеркнул профессор, объясняя популярность российского президента. Кроме того, "Майнити" в другой статье обращает внимание еще на одну причину высокого рейтинга президента: "Сейчас экономику России поддерживают военные потребности на фоне специальной военной операции, и жизнь людей сохраняет стабильность. Результаты опроса ВЦИОМ говорят о том, что 68% поддерживают военную операцию, и нет признаков, что среди людей ширится массовое недовольство". В феврале 2023 года руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов заявил, что уровень поддержки специальной военной операции среди россиян вырос за год с 65% до 68%. В свою очередь, японская газета "Никкэй" высказала мнение, что победа Путина бросает вызов так называемому западному "демократическому лагерю", противостояние с которым может затянуться надолго. Авторы считают, что "после окончания холодной войны казалось, что весь мир охвачен "западными ценностями", такими как демократия и верховенство закона". "Провозглашающий возрождение "сильной России" президент бросает этому вызов", - полагают авторы публикации. ИндонезияИндонезийский телеканал Nusantara TV назвал победу Владимира Путина "убедительной" и отметил, что результаты голосования подтвердили "доминирование" курса Путина в российской политике. Телеканал также подчеркнул, что результат выборов был радостно встречен в РФ, отметив, что "сторонники Путина шумно праздновали его победу, скандируя его имя и выражая поддержку России". По оценке ТВ, следующие шаги переизбранного президента России "будут в центре внимания всего мира". Другой индонезийский телеканал Metro TV подчеркнул, что переизбрание Путина "не вызывает сомнений". Ряд индонезийских СМИ в своих обзорах сослался на заявление международных наблюдателей, приглашенных на российские выборы из Индонезии. Так, портал Kompas в обзоре на победу Путина на выборах приводит слова представителя парламента Индонезии Фадли Зона, наблюдавшего за выборами в Москве. Зон заявил, что российская система президентских выборов "демонстрирует зрелость демократии".
https://ria.ru/20240318/vybory-1933788642.html
https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html
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Путин о высокой явке в новых регионах и приграничных районах
Путин о высокой явке в новых регионах и приграничных районах
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россия, дмитрий песков, михаил мамонов, сильная россия, токийский университет, вциом, владимир путин, индонезия, москва
Выборы президента России — 2024, Россия, Дмитрий Песков, Михаил Мамонов, Сильная Россия, Токийский университет, ВЦИОМ, Владимир Путин, Индонезия, Москва
Азиатские СМИ признали высокий уровень поддержки Путина

Азиатские СМИ отметили высокий уровень поддержки Путина россиянами

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГолосование на выборах президента РФ
Голосование на выборах президента РФ - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
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Голосование на выборах президента РФ
Читать ria.ru в
ТОКИО/СЕУЛ/МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Азиатские СМИ отметили исторически высокий результат Владимира Путина на выборах президента РФ, сравнили его с Петром Первым.
Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта.
ЦИК России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
"В России творится сущий ад": страшная "правда" о российских выборах
Вчера, 08:00
По последним данным ЦИК РФ, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов.

Южная Корея

Центральные южнокорейские телеканалы осветили результаты выборов президента России в утренних выпусках новостей. Новость о выборах в России появилась на главной странице телеканала YTN в интернете, с заголовком о "фактической победе Путина с большим перевесом". Телеканал отмечает, что позиция политика в России соответствует "уровню современного императора".
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
Запад и Киев сделали все для победы Путина
Вчера, 08:00
Телеканал JTBC вынес в заголовок "исторически" высокий результат Путина на выборах, а телеканал KBS отмечает исторически высокую явку.
По данным ЦИК РФ на воскресенье 20.25 мск, явка избирателей на выборах президента РФ в целом по стране составила 73,33%.
Агентство News1 и газета "Сеге Ильбо" вынесли в заголовок слова Путина с благодарностью "всем гражданам" за "доверие и поддержку". А издание "Тона Ильбо" и агентство Newsis - его слова о построении "сильной и эффективной" России, усилении обороноспособности.
Агентство Рёнхап в отдельной статье отмечает, что после выборов Путин "впервые заговорил" о скончавшемся Алексее Навальном, упоминая его по имени, заявил, что это "грустное событие" и что он был "согласен на обмен" Навального. На этот же момент обратила внимание и газета "Хангёре".
Ранее Путин заявил журналистам в Москве, что Навальный ушел из жизни, это всегда печальное событие, но были и другие случаи, когда люди в местах лишения свободы умирали, такое бывало и в США. Путин сообщил также, что был согласен на обмен Навального
Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Путина о готовности обменять Навального демонстрируют открытость российского лидера.

Япония

Газета "Майнити" приводит мнение профессора Токийского университета Ёсиро Икэды в связи с победой Путина. "Для современных россиян Путин является лидером, который восстановил Россию после хаоса и принес стабильность. Если же окинуть взглядом несколько сотен лет, то он является историческим лидером, который встал в один ряд со Сталиным и Петром Великим, сделавшим Россию в 18 веке мощной европейской державой", - подчеркнул профессор, объясняя популярность российского президента.
Владимир Зеленский вручает награду Кириллу Буданову* - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
Зеленский и Буданов* тоже голосуют на выборах в России
17 марта, 13:05
Кроме того, "Майнити" в другой статье обращает внимание еще на одну причину высокого рейтинга президента: "Сейчас экономику России поддерживают военные потребности на фоне специальной военной операции, и жизнь людей сохраняет стабильность. Результаты опроса ВЦИОМ говорят о том, что 68% поддерживают военную операцию, и нет признаков, что среди людей ширится массовое недовольство".
В феврале 2023 года руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов заявил, что уровень поддержки специальной военной операции среди россиян вырос за год с 65% до 68%.
В свою очередь, японская газета "Никкэй" высказала мнение, что победа Путина бросает вызов так называемому западному "демократическому лагерю", противостояние с которым может затянуться надолго. Авторы считают, что "после окончания холодной войны казалось, что весь мир охвачен "западными ценностями", такими как демократия и верховенство закона". "Провозглашающий возрождение "сильной России" президент бросает этому вызов", - полагают авторы публикации.

Индонезия

Индонезийский телеканал Nusantara TV назвал победу Владимира Путина "убедительной" и отметил, что результаты голосования подтвердили "доминирование" курса Путина в российской политике.
Телеканал также подчеркнул, что результат выборов был радостно встречен в РФ, отметив, что "сторонники Путина шумно праздновали его победу, скандируя его имя и выражая поддержку России". По оценке ТВ, следующие шаги переизбранного президента России "будут в центре внимания всего мира".
Другой индонезийский телеканал Metro TV подчеркнул, что переизбрание Путина "не вызывает сомнений". Ряд индонезийских СМИ в своих обзорах сослался на заявление международных наблюдателей, приглашенных на российские выборы из Индонезии. Так, портал Kompas в обзоре на победу Путина на выборах приводит слова представителя парламента Индонезии Фадли Зона, наблюдавшего за выборами в Москве. Зон заявил, что российская система президентских выборов "демонстрирует зрелость демократии".
Подсчет голосов на выборах президента России
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Голосование стартовало 15 марта и продлилось три дня. Формат многодневного голосования впервые применили на президентских выборах в России.

Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в станице Луганская

Голосование стартовало 15 марта и продлилось три дня. Формат многодневного голосования впервые применили на президентских выборах в России.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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1 из 14
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, формат многодневного голосования позволил принять участие в выборах максимальному числу избирателей.

Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, формат многодневного голосования позволил принять участие в выборах максимальному числу избирателей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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2 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Раньше всего избирательные участки закрылись на Дальнем Востоке — в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

Бюллетень избирателя, проголосовавшего за Владимира Путина

Раньше всего избирательные участки закрылись на Дальнем Востоке — в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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3 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Общая явка в этом году стала рекордной: по предварительным данным, она превысила 77 процентов.

Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в Луганске

Общая явка в этом году стала рекордной: по предварительным данным, она превысила 77 процентов.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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4 из 14
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк

По словам Владимира Путина, рядовой гражданин почувствовал, что именно от него зависит будущее России. Этим Путин объяснил высокую явку на выборах.

Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в Мелитополе Запорожской области

По словам Владимира Путина, рядовой гражданин почувствовал, что именно от него зависит будущее России. Этим Путин объяснил высокую явку на выборах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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5 из 14
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

Результаты выборов Путин назвал проявлением доверия со стороны граждан, а также их надеждой на то, что все будет сделано так, как запланировано.

Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани

Результаты выборов Путин назвал проявлением доверия со стороны граждан, а также их надеждой на то, что все будет сделано так, как запланировано.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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6 из 14
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Впервые в выборах президента России участвовали жители новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в Москве

Впервые в выборах президента России участвовали жители новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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7 из 14
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанк

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, высокая явка в республике объясняется событиями, проходящими с 2014 года в Донбассе. Кроме того, это результат личного отношения жителей региона к президенту Владимиру Путину.

Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке №42 в Петропавловске-Камчатском

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, высокая явка в республике объясняется событиями, проходящими с 2014 года в Донбассе. Кроме того, это результат личного отношения жителей региона к президенту Владимиру Путину.

© РИА Новости / Александр Пирагис
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8 из 14
© РИА Новости / Макс Ветров | Перейти в медиабанк

Избиратели из 28 регионов России могли принять участие в выборах онлайн на платформах дистанционного электронного голосования.

Подсчет голосов на выборах президента РФ на избирательном участке в Симферополе

Избиратели из 28 регионов России могли принять участие в выборах онлайн на платформах дистанционного электронного голосования.

© РИА Новости / Макс Ветров
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9 из 14
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

По данным Минцифры, почти пять миллионов россиян подали заявления, чтобы проголосовать дистанционно.

Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке в Санкт-Петербурге

По данным Минцифры, почти пять миллионов россиян подали заявления, чтобы проголосовать дистанционно.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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10 из 14
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

За процедурой подсчета голосов следили международные наблюдатели и эксперты. Они отметили высокий уровень организации выборов президента России.

Члены участковой избирательной комиссии во время подсчета голосов после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке в Санкт-Петербурге

За процедурой подсчета голосов следили международные наблюдатели и эксперты. Они отметили высокий уровень организации выборов президента России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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11 из 14
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что серьезных нарушений, которые повлияли бы на итоги выборов, не зафиксировано, несмотря на провокации.

Подсчет бюллетеней за Владимира Путина на выборах президента РФ на избирательном участке в Луганске

Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что серьезных нарушений, которые повлияли бы на итоги выборов, не зафиксировано, несмотря на провокации.

© РИА Новости / Станислав Красильников
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12 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

На избирательные участки в Москве выезжали мобильные группы с превентивными проверками, заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

Экраны в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с информацией о ходе голосования на выборах президента РФ

На избирательные участки в Москве выезжали мобильные группы с превентивными проверками, заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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13 из 14
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Наблюдатель от США Клайн Престон IV назвал выборы прозрачными и соответствующими международному праву. Он отметил, что ревнует к тому, как голосование организовано в России.

Экраны в информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ с предварительными итогами голосования на выборах президента РФ

Наблюдатель от США Клайн Престон IV назвал выборы прозрачными и соответствующими международному праву. Он отметил, что ревнует к тому, как голосование организовано в России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
14 из 14

Голосование стартовало 15 марта и продлилось три дня. Формат многодневного голосования впервые применили на президентских выборах в России.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
1 из 14

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, формат многодневного голосования позволил принять участие в выборах максимальному числу избирателей.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
2 из 14

Раньше всего избирательные участки закрылись на Дальнем Востоке — в Камчатском крае и Чукотском автономном округе.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
3 из 14

Общая явка в этом году стала рекордной: по предварительным данным, она превысила 77 процентов.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
4 из 14

По словам Владимира Путина, рядовой гражданин почувствовал, что именно от него зависит будущее России. Этим Путин объяснил высокую явку на выборах.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
5 из 14

Результаты выборов Путин назвал проявлением доверия со стороны граждан, а также их надеждой на то, что все будет сделано так, как запланировано.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
6 из 14

Впервые в выборах президента России участвовали жители новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
7 из 14

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, высокая явка в республике объясняется событиями, проходящими с 2014 года в Донбассе. Кроме того, это результат личного отношения жителей региона к президенту Владимиру Путину.

© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
8 из 14

Избиратели из 28 регионов России могли принять участие в выборах онлайн на платформах дистанционного электронного голосования.

© РИА Новости / Макс Ветров
Перейти в медиабанк
9 из 14

По данным Минцифры, почти пять миллионов россиян подали заявления, чтобы проголосовать дистанционно.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
10 из 14

За процедурой подсчета голосов следили международные наблюдатели и эксперты. Они отметили высокий уровень организации выборов президента России.

© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
11 из 14

Миссия наблюдателей от СНГ заявила, что серьезных нарушений, которые повлияли бы на итоги выборов, не зафиксировано, несмотря на провокации.

© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
12 из 14

На избирательные участки в Москве выезжали мобильные группы с превентивными проверками, заявил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Вадим Ковалев.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
13 из 14

Наблюдатель от США Клайн Престон IV назвал выборы прозрачными и соответствующими международному праву. Он отметил, что ревнует к тому, как голосование организовано в России.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
Выборы президента России — 2024РоссияДмитрий ПесковМихаил МамоновСильная РоссияТокийский университетВЦИОМВладимир ПутинИндонезияМосква
 
 
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