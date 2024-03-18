https://ria.ru/20240318/vybory-1933961483.html

Путин набрал 84,81 процента голосов на выборах в Смоленской области

Путин набрал 84,81 процента голосов на выборах в Смоленской области - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 84,81 процента голосов на выборах в Смоленской области

Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Смоленской области набирает 84,81% голосов, свидетельствуют обнародованные данные... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T12:06

2024-03-18T12:06

2024-03-18T12:22

выборы президента россии — 2024

политика

смоленская область

владимир путин

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Смоленской области набирает 84,81% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ.Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Смоленской области Путин набрал 84,81% голосов, на втором месте идет получивший 5,03% голосов Николай Харитонов, третье - у Владислава Даванкова (4,68% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (3,22%).

https://ria.ru/20240317/vybory-1924359788.html

смоленская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, смоленская область, владимир путин