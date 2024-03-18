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Путин на выборах в Нижегородской области набрал 86,4 процента голосов

Путин на выборах в Нижегородской области набрал 86,4 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин на выборах в Нижегородской области набрал 86,4 процента голосов

Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Нижегородской области набирает 86,4% голосов, свидетельствуют обнародованные... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T11:52

2024-03-18T11:52

2024-03-18T11:52

выборы президента россии — 2024

политика

нижегородская область

россия

владимир путин

николай харитонов

владислав даванков

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин на выборах президента России после обработки 100% протоколов в Нижегородской области набирает 86,4% голосов, свидетельствуют обнародованные данные ЦИК РФ. Согласно данным табло, размещенным в информационном центре ЦИК РФ, после обработки 100% протоколов в Нижегородской области Владимир Путин набрал 86,4% голосов, на втором месте получивший 5,47% голосов Николай Харитонов, третье место у Владислава Даванкова (3,75% голосов), на четвертой строке оказался Леонид Слуцкий (3,32%).

нижегородская область

россия

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Варвара Скокшина

политика, нижегородская область, россия, владимир путин, николай харитонов, владислав даванков