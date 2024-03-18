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Брифинг Памфиловой по итогам президентского голосования. Трансляция
Брифинг Памфиловой по итогам президентского голосования. Трансляция - РИА Новости, 18.03.2024
Брифинг Памфиловой по итогам президентского голосования. Трансляция
Председатель ЦИК Элла Памфилова проводит брифинг по итогам президентского голосования в России. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:12
2024-03-18T11:12
2024-03-18T11:12
выборы президента россии — 2024
россия
элла памфилова
политика
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Председатель ЦИК Элла Памфилова проводит брифинг по итогам президентского голосования в России.
россия
РИА Новости
1
5
4.7
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933903651_99:0:966:650_1920x0_80_0_0_37a208f891ec19ebd83cbf76bf39d077.jpg
Совещание Памфиловой по вопросам голосования на президентских выборах
Совещание Памфиловой по вопросам голосования на президентских выборах
2024-03-18T11:12
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PT207M12S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, элла памфилова, политика, видео
Выборы президента России — 2024, Россия, Элла Памфилова, Политика
Брифинг Памфиловой по итогам президентского голосования. Трансляция
Председатель ЦИК Элла Памфилова проводит брифинг по итогам президентского голосования в России.
2024-03-18T11:12
true
PT207M12S
Председатель ЦИК Элла Памфилова проводит брифинг по итогам президентского голосования в России.