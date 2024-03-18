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Брифинг Памфиловой по итогам президентского голосования. Трансляция - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
11:12 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vybory-1933937883.html
Брифинг Памфиловой по итогам президентского голосования. Трансляция
Брифинг Памфиловой по итогам президентского голосования. Трансляция - РИА Новости, 18.03.2024
Брифинг Памфиловой по итогам президентского голосования. Трансляция
Председатель ЦИК Элла Памфилова проводит брифинг по итогам президентского голосования в России. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T11:12
2024-03-18T11:12
выборы президента россии — 2024
россия
элла памфилова
политика
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Председатель ЦИК Элла Памфилова проводит брифинг по итогам президентского голосования в России.
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Совещание Памфиловой по вопросам голосования на президентских выборах
Совещание Памфиловой по вопросам голосования на президентских выборах
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россия, элла памфилова, политика, видео
Выборы президента России — 2024, Россия, Элла Памфилова, Политика
Брифинг Памфиловой по итогам президентского голосования. Трансляция
Председатель ЦИК Элла Памфилова проводит брифинг по итогам президентского голосования в России.
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Брифинг Памфиловой по итогам президентского голосования. Трансляция

Читать ria.ru в
Председатель ЦИК Элла Памфилова проводит брифинг по итогам президентского голосования в России.
 
Выборы президента России — 2024РоссияЭлла ПамфиловаПолитика
 
 
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