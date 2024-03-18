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Выборы еще больше сплотили российское общество, заявила Матвиенко - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
10:49 18.03.2024 (обновлено: 11:12 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1933929975.html
Выборы еще больше сплотили российское общество, заявила Матвиенко
Выборы еще больше сплотили российское общество, заявила Матвиенко - РИА Новости, 18.03.2024
Выборы еще больше сплотили российское общество, заявила Матвиенко
Прошедшие выборы президента РФ еще больше сплотили российское общество, они показали, что граждане поддерживают нынешний курс, заявила председатель Совета... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T10:49
2024-03-18T11:12
выборы президента россии — 2024
россия
политика
валентина матвиенко
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Прошедшие выборы президента РФ еще больше сплотили российское общество, они показали, что граждане поддерживают нынешний курс, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мне кажется, что эти выборы ещё больше сплотили наше общество, эти выборы показали растущее доверие к президенту, исходя из тех результатов, которые были одержаны на выборах. Эти выборы показали, что наши граждане поддерживают курс президента, проводимый им на укрепление обороноспособности, защиту собственных граждан, на усиление социальной политики", - сказала Матвиенко журналистам.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
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россия, политика, валентина матвиенко
Выборы президента России — 2024, Россия, Политика, Валентина Матвиенко
Выборы еще больше сплотили российское общество, заявила Матвиенко

Матвиенко: прошедшие выборы еще больше сплотили российское общество

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Прошедшие выборы президента РФ еще больше сплотили российское общество, они показали, что граждане поддерживают нынешний курс, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мне кажется, что эти выборы ещё больше сплотили наше общество, эти выборы показали растущее доверие к президенту, исходя из тех результатов, которые были одержаны на выборах. Эти выборы показали, что наши граждане поддерживают курс президента, проводимый им на укрепление обороноспособности, защиту собственных граждан, на усиление социальной политики", - сказала Матвиенко журналистам.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.
 
Выборы президента России — 2024РоссияПолитикаВалентина Матвиенко
 
 
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