Выборы еще больше сплотили российское общество, заявила Матвиенко
Матвиенко: прошедшие выборы еще больше сплотили российское общество
© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко . Архивное фото
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Прошедшие выборы президента РФ еще больше сплотили российское общество, они показали, что граждане поддерживают нынешний курс, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Мне кажется, что эти выборы ещё больше сплотили наше общество, эти выборы показали растущее доверие к президенту, исходя из тех результатов, которые были одержаны на выборах. Эти выборы показали, что наши граждане поддерживают курс президента, проводимый им на укрепление обороноспособности, защиту собственных граждан, на усиление социальной политики", - сказала Матвиенко журналистам.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.