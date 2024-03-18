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Выборы еще больше сплотили российское общество, заявила Матвиенко

Выборы еще больше сплотили российское общество, заявила Матвиенко - РИА Новости, 18.03.2024

Выборы еще больше сплотили российское общество, заявила Матвиенко

Прошедшие выборы президента РФ еще больше сплотили российское общество, они показали, что граждане поддерживают нынешний курс, заявила председатель Совета... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:49

2024-03-18T10:49

2024-03-18T11:12

выборы президента россии — 2024

россия

политика

валентина матвиенко

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Прошедшие выборы президента РФ еще больше сплотили российское общество, они показали, что граждане поддерживают нынешний курс, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Мне кажется, что эти выборы ещё больше сплотили наше общество, эти выборы показали растущее доверие к президенту, исходя из тех результатов, которые были одержаны на выборах. Эти выборы показали, что наши граждане поддерживают курс президента, проводимый им на укрепление обороноспособности, защиту собственных граждан, на усиление социальной политики", - сказала Матвиенко журналистам.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлилось три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий , Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин. По последним данным ЦИК, после обработки 99,72% протоколов УИК Путин набрал 87,3% голосов, Харитонов - 4,3%, Даванков - 3,83%, Слуцкий - 3,21%.

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, политика, валентина матвиенко