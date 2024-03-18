https://ria.ru/20240318/vybory-1933927619.html

Путин набрал 90,81 процента голосов на выборах в Ростовской области

Путин набрал 90,81 процента голосов на выборах в Ростовской области - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 90,81 процента голосов на выборах в Ростовской области

Владимир Путин побеждает с 90,81% голосов на выборах президента России в Ростовской области, Николай Харитонов идет на втором месте с 3,65%, сообщил журналистам РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:38

2024-03-18T10:38

2024-03-18T10:43

политика

ростовская область

выборы президента россии — 2024

владимир путин

николай харитонов

владислав даванков

россия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 90,81% голосов на выборах президента России в Ростовской области, Николай Харитонов идет на втором месте с 3,65%, сообщил журналистам председатель облизбиркома Андрей Буров."Голоса распределились следующим образом: Путин - 90,81%, Харитонов - 3,65%, Даванков - 2,76%, Слуцкий - 2,07%", - сказал он.Буров уточнил, что в систему ГАС "Выборы" введены 100% протоколов и эти цифры меняться в Ростовской области уже не будут.Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин .

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политика, ростовская область, владимир путин, николай харитонов, владислав даванков, россия