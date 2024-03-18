https://ria.ru/20240318/vybory-1933922548.html

Путин набрал 87,29 процентов голосов на выборах в Тульской области

Путин набрал 87,29 процентов голосов на выборах в Тульской области - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал 87,29 процентов голосов на выборах в Тульской области

Владимир Путин побеждает на выборах президента в Тульской области с 87,29% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщил на брифинге председатель... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T10:18

2024-03-18T10:18

2024-03-18T10:25

выборы президента россии — 2024

политика

тульская область

россия

владимир путин

владислав даванков

николай харитонов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мар – РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента в Тульской области с 87,29% голосов по итогам обработки 100% протоколов, сообщил на брифинге председатель облизбиркома Павел Веселов."Действующий президент России Владимир Владимирович Путин набрал 87,29% голосов избирателей", - цитирует Веселова пресс-служба облизбиркома.По данным Веселова, Николай Харитонов набрал 4,89%, Владислав Даванков - 3,5%, Леонид Слуцкий – 2,87%.Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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политика, тульская область, россия, владимир путин, владислав даванков, николай харитонов