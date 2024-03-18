Путин лидирует в Пензенской области с 89,97 процента голосов
Путин лидирует в Пензенской области с 89,97 процента, на втором месте Харитонов
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРазложенные бюллетени кандидатов на должность президента России
Разложенные бюллетени кандидатов на должность президента России
САРАТОВ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 89,97% голосов на выборах президента РФ в Пензенской области, Николай Харитонов идет вторым с 4,05%, свидетельствуют предварительные данные избиркома региона, опубликованные в Telegram-канале после подсчета 100% протоколов.
"В голосовании приняли участие 82,9% избирателей от числа включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. За зарегистрированных кандидатов избиратели проголосовали следующим образом: Путин Владимир Владимирович – 745 340 (89,97%); Харитонов Николай Михайлович – 33 525 (4,05%); Даванков Владислав Андреевич – 20 816 (2,51%); Слуцкий Леонид Эдуардович – 19 296 (2,33%)", - говорится в сообщении избиркома.
В комиссии области уточнили РИА Новости, что данные указаны после подсчета 100% протоколов.
Голосование на нынешних выборах президента впервые проводилось три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, тогда итоговая явка в регионе составила 73,75%.