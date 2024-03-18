https://ria.ru/20240318/vybory-1933908061.html

Путин лидирует в Пензенской области с 89,97 процента голосов

Путин лидирует в Пензенской области с 89,97 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин лидирует в Пензенской области с 89,97 процента голосов

Владимир Путин побеждает с 89,97% голосов на выборах президента РФ в Пензенской области, Николай Харитонов идет вторым с 4,05%, свидетельствуют предварительные... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T09:25

2024-03-18T09:25

2024-03-18T09:33

выборы президента россии — 2024

политика

пензенская область

россия

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САРАТОВ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 89,97% голосов на выборах президента РФ в Пензенской области, Николай Харитонов идет вторым с 4,05%, свидетельствуют предварительные данные избиркома региона, опубликованные в Telegram-канале после подсчета 100% протоколов."В голосовании приняли участие 82,9% избирателей от числа включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. За зарегистрированных кандидатов избиратели проголосовали следующим образом: Путин Владимир Владимирович – 745 340 (89,97%); Харитонов Николай Михайлович – 33 525 (4,05%); Даванков Владислав Андреевич – 20 816 (2,51%); Слуцкий Леонид Эдуардович – 19 296 (2,33%)", - говорится в сообщении избиркома.В комиссии области уточнили РИА Новости, что данные указаны после подсчета 100% протоколов.Голосование на нынешних выборах президента впервые проводилось три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, тогда итоговая явка в регионе составила 73,75%.

https://ria.ru/20240318/pobeda-1933812122.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, пензенская область, россия