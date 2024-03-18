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Путин лидирует в Пензенской области с 89,97 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
09:25 18.03.2024 (обновлено: 09:33 18.03.2024)
https://ria.ru/20240318/vybory-1933908061.html
Путин лидирует в Пензенской области с 89,97 процента голосов
Путин лидирует в Пензенской области с 89,97 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин лидирует в Пензенской области с 89,97 процента голосов
Владимир Путин побеждает с 89,97% голосов на выборах президента РФ в Пензенской области, Николай Харитонов идет вторым с 4,05%, свидетельствуют предварительные... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T09:25
2024-03-18T09:33
выборы президента россии — 2024
политика
пензенская область
россия
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САРАТОВ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 89,97% голосов на выборах президента РФ в Пензенской области, Николай Харитонов идет вторым с 4,05%, свидетельствуют предварительные данные избиркома региона, опубликованные в Telegram-канале после подсчета 100% протоколов."В голосовании приняли участие 82,9% избирателей от числа включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. За зарегистрированных кандидатов избиратели проголосовали следующим образом: Путин Владимир Владимирович – 745 340 (89,97%); Харитонов Николай Михайлович – 33 525 (4,05%); Даванков Владислав Андреевич – 20 816 (2,51%); Слуцкий Леонид Эдуардович – 19 296 (2,33%)", - говорится в сообщении избиркома.В комиссии области уточнили РИА Новости, что данные указаны после подсчета 100% протоколов.Голосование на нынешних выборах президента впервые проводилось три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, тогда итоговая явка в регионе составила 73,75%.
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политика, пензенская область, россия
Выборы президента России — 2024, Политика, Пензенская область, Россия
Путин лидирует в Пензенской области с 89,97 процента голосов

Путин лидирует в Пензенской области с 89,97 процента, на втором месте Харитонов

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкРазложенные бюллетени кандидатов на должность президента России
Разложенные бюллетени кандидатов на должность президента России - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
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Разложенные бюллетени кандидатов на должность президента России
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САРАТОВ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает с 89,97% голосов на выборах президента РФ в Пензенской области, Николай Харитонов идет вторым с 4,05%, свидетельствуют предварительные данные избиркома региона, опубликованные в Telegram-канале после подсчета 100% протоколов.
"В голосовании приняли участие 82,9% избирателей от числа включенных в списки избирателей на момент окончания голосования. За зарегистрированных кандидатов избиратели проголосовали следующим образом: Путин Владимир Владимирович – 745 340 (89,97%); Харитонов Николай Михайлович – 33 525 (4,05%); Даванков Владислав Андреевич – 20 816 (2,51%); Слуцкий Леонид Эдуардович – 19 296 (2,33%)", - говорится в сообщении избиркома.
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Запад и Киев сделали все для победы Путина
Вчера, 08:00
В комиссии области уточнили РИА Новости, что данные указаны после подсчета 100% протоколов.
Голосование на нынешних выборах президента впервые проводилось три дня - с 15 по 17 марта 2024 года. Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, когда голосование проходило один день, тогда итоговая явка в регионе составила 73,75%.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаПензенская областьРоссия
 
 
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