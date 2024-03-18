https://ria.ru/20240318/vybory-1933881721.html
Путин побеждает на выборах в Костромской области с 80,52 процента голосов
Путин побеждает на выборах в Костромской области с 80,52 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин побеждает на выборах в Костромской области с 80,52 процента голосов
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Костромской области с 80,52% голосов, свидетельствуют данные избирательной комиссии региона после обработки... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T03:45
2024-03-18T03:45
2024-03-18T03:45
выборы президента россии — 2024
политика
костромская область
россия
владимир путин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Костромской области с 80,52% голосов, свидетельствуют данные избирательной комиссии региона после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло в облизбиркоме, после подсчета 100% протоколов Путин набирает 80,52%, Владислав Даванков – 6,09%, Николай Харитонов - 6,49%, Леонид Слуцкий - 4,69%.Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
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политика, костромская область, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Костромская область, Россия, Владимир Путин
Путин побеждает на выборах в Костромской области с 80,52 процента голосов
Путин побеждает на выборах президента РФ в Костромской области с 80,52% голосов
ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Костромской области с 80,52% голосов, свидетельствуют данные избирательной комиссии региона после обработки 100% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло в облизбиркоме, после подсчета 100% протоколов Путин набирает 80,52%, Владислав Даванков – 6,09%, Николай Харитонов - 6,49%, Леонид Слуцкий - 4,69%.
Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России