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Путин побеждает на выборах в Костромской области с 80,52 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
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Члены участковой избирательной комиссии подсчитывают голоса после окончания процедуры голосования на выборах президента России на избирательном участке №42 в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
03:45 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vybory-1933881721.html
Путин побеждает на выборах в Костромской области с 80,52 процента голосов
Путин побеждает на выборах в Костромской области с 80,52 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин побеждает на выборах в Костромской области с 80,52 процента голосов
Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Костромской области с 80,52% голосов, свидетельствуют данные избирательной комиссии региона после обработки... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T03:45
2024-03-18T03:45
выборы президента россии — 2024
политика
костромская область
россия
владимир путин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Костромской области с 80,52% голосов, свидетельствуют данные избирательной комиссии региона после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло в облизбиркоме, после подсчета 100% протоколов Путин набирает 80,52%, Владислав Даванков – 6,09%, Николай Харитонов - 6,49%, Леонид Слуцкий - 4,69%.Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
https://ria.ru/20240317/vybory-1933780810.html
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политика, костромская область, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Костромская область, Россия, Владимир Путин
Путин побеждает на выборах в Костромской области с 80,52 процента голосов

Путин побеждает на выборах президента РФ в Костромской области с 80,52% голосов

© РИА Новости / Сергей Ильин | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.03.2024
© РИА Новости / Сергей Ильин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента РФ в Костромской области с 80,52% голосов, свидетельствуют данные избирательной комиссии региона после обработки 100% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло в облизбиркоме, после подсчета 100% протоколов Путин набирает 80,52%, Владислав Даванков – 6,09%, Николай Харитонов - 6,49%, Леонид Слуцкий - 4,69%.
Выборы президента России впервые проходили в течение трех дней - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендовали четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Голосование на выборах президента России - РИА Новости, 1920, 17.03.2024
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