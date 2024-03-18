https://ria.ru/20240318/vybory-1933878623.html

Путин набрал на выборах в Саратовской области 91,66 процента голосов

Путин набрал на выборах в Саратовской области 91,66 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин набрал на выборах в Саратовской области 91,66 процента голосов

Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Саратовской области с 91,66% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T03:18

2024-03-18T03:18

2024-03-18T03:25

выборы президента россии — 2024

саратовская область

россия

политика

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САРАТОВ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин побеждает на выборах президента России в Саратовской области с 91,66% голосов после обработки 100% протоколов, свидетельствуют обнародованные в понедельник данные избиркома региона."Сто процентов протоколов введено в систему ГАС "Выборы" в Саратовской области. Явка составила 76,51%. Предварительные итоги голосования на территории Саратовской области: Путин В. В. - 91,66%, Харитонов Н. М. - 4,78%, Слуцкий Л. Э. - 1,75%, Даванков В. А. - 1,18%", - говорится в сообщении избиркома в Telegram-канале.Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Впервые голосование проходило три дня - с 15 по 17 марта.Предыдущие выборы президента России состоялись 18 марта 2018 года, голосование проходило один день, тогда итоговая явка в регионе составила 66,49%.

https://ria.ru/20240318/vybory-1933877271.html

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саратовская область, россия, политика