https://ria.ru/20240318/vybory-1933853754.html

Путин лидирует на выборах в Рязанской области с 85,99 процента голосов

Путин лидирует на выборах в Рязанской области с 85,99 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин лидирует на выборах в Рязанской области с 85,99 процента голосов

Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Рязанской области с 85,99% голосов после обработки 51,28% протоколов, свидетельствую данные избирательной... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:39

2024-03-18T00:39

2024-03-18T00:39

выборы президента россии — 2024

политика

рязанская область

россия

владимир путин

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РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Рязанской области с 85,99% голосов после обработки 51,28% протоколов, свидетельствую данные избирательной комиссии региона. Согласно данным онлайн-табло в избиркоме Рязанской области, после подсчета 51,28% протоколов Владимир Путин набирает 85,99%, Владислав Даванков – 4,73%, Николай Харитонов – 4,71%, Леонид Слуцкий – 3,00%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.

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политика, рязанская область, россия, владимир путин