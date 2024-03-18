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Путин лидирует на выборах в Рязанской области с 85,99 процента голосов
Путин лидирует на выборах в Рязанской области с 85,99 процента голосов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин лидирует на выборах в Рязанской области с 85,99 процента голосов
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Рязанской области с 85,99% голосов после обработки 51,28% протоколов, свидетельствую данные избирательной... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:39
2024-03-18T00:39
2024-03-18T00:39
выборы президента россии — 2024
политика
рязанская область
россия
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РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Рязанской области с 85,99% голосов после обработки 51,28% протоколов, свидетельствую данные избирательной комиссии региона. Согласно данным онлайн-табло в избиркоме Рязанской области, после подсчета 51,28% протоколов Владимир Путин набирает 85,99%, Владислав Даванков – 4,73%, Николай Харитонов – 4,71%, Леонид Слуцкий – 3,00%. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
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политика, рязанская область, россия, владимир путин
Выборы президента России — 2024, Политика, Рязанская область, Россия, Владимир Путин
Путин лидирует на выборах в Рязанской области с 85,99 процента голосов
Путин лидирует в Рязанской области с 85,99% после обработки 51,28% протоколов
РЯЗАНЬ, 18 мар - РИА Новости. Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ в Рязанской области с 85,99% голосов после обработки 51,28% протоколов, свидетельствую данные избирательной комиссии региона.
Согласно данным онлайн-табло в избиркоме Рязанской области, после подсчета 51,28% протоколов Владимир Путин набирает 85,99%, Владислав Даванков – 4,73%, Николай Харитонов – 4,71%, Леонид Слуцкий – 3,00%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходило три дня: 15, 16 и 17 марта.
"Образцовое единство". Как прошли выборы президента России