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Путин прокомментировал результаты выборов
Путин прокомментировал результаты выборов - РИА Новости, 18.03.2024
Путин прокомментировал результаты выборов
Результаты выборов президента России - это доверие со стороны граждан страны и их надежды на то, всё будет сделано так, как запланировано, заявил кандидат в... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T00:00
2024-03-18T00:00
2024-03-18T00:33
выборы президента россии — 2024
политика
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Результаты выборов президента России - это доверие со стороны граждан страны и их надежды на то, всё будет сделано так, как запланировано, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Результаты выборов - это доверие со стороны граждан страны и их надежда на то, что мы всё сделаем так, как запланировано", - сказал Путин в своем избирательном штабе.Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,17% голосов после обработки 70,03% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Голосование на выборах президента РФ проводилось три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
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политика
Выборы президента России — 2024, Политика
Путин прокомментировал результаты выборов
Путин: результаты выборов отражают доверие со стороны россиян
МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Результаты выборов президента России - это доверие со стороны граждан страны и их надежды на то, всё будет сделано так, как запланировано, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин.
"Результаты выборов - это доверие со стороны граждан страны и их надежда на то, что мы всё сделаем так, как запланировано", - сказал Путин в своем избирательном штабе.
Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,17% голосов после обработки 70,03% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Голосование на выборах президента РФ проводилось три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.