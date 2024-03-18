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Путин прокомментировал результаты выборов

Путин прокомментировал результаты выборов - РИА Новости, 18.03.2024

Путин прокомментировал результаты выборов

Результаты выборов президента России - это доверие со стороны граждан страны и их надежды на то, всё будет сделано так, как запланировано, заявил кандидат в... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T00:00

2024-03-18T00:00

2024-03-18T00:33

выборы президента россии — 2024

политика

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Результаты выборов президента России - это доверие со стороны граждан страны и их надежды на то, всё будет сделано так, как запланировано, заявил кандидат в президенты РФ и действующий глава государства Владимир Путин."Результаты выборов - это доверие со стороны граждан страны и их надежда на то, что мы всё сделаем так, как запланировано", - сказал Путин в своем избирательном штабе.Владимир Путин лидирует на выборах президента РФ с 87,17% голосов после обработки 70,03% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.Голосование на выборах президента РФ проводилось три дня - с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

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2024

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