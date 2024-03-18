https://ria.ru/20240318/vsu-1934122009.html

Не выдержали. На Западе раскрыли, что Россия обрушила на укрепления ВСУ

Не выдержали. На Западе раскрыли, что Россия обрушила на укрепления ВСУ - РИА Новости, 19.03.2024

Не выдержали. На Западе раскрыли, что Россия обрушила на укрепления ВСУ

Российские планирующие авиабомбы эффективно разрушают украинские укрепрайоны и наносят большой урон войскам противника, заявил британский аналитик Александр... РИА Новости, 19.03.2024

2024-03-18T22:35

2024-03-18T22:35

2024-03-19T00:07

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донбасс

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

киев

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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы эффективно разрушают украинские укрепрайоны и наносят большой урон войскам противника, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Планирующие бомбы, которые сбрасывает на ВСУ российская авиация, представляют смертельную угрозу, как бы сильно ни пытались окапываться украинские военные", — сказал эксперт.По его словам, новые фортификации Киева в Донбассе и Харьковской области не выдерживают ударов полуторатонных снарядов. Меркурис отметил, что корректируемые боеприпасы сыграли важную роль в освобождении Авдеевки.ВКС активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.

https://ria.ru/20240318/vsu-1934102598.html

https://ria.ru/20240318/ukraina-1934066851.html

россия

донбасс

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в мире, россия, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, киев