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Не выдержали. На Западе раскрыли, что Россия обрушила на укрепления ВСУ
Не выдержали. На Западе раскрыли, что Россия обрушила на укрепления ВСУ - РИА Новости, 19.03.2024
Не выдержали. На Западе раскрыли, что Россия обрушила на укрепления ВСУ
Российские планирующие авиабомбы эффективно разрушают украинские укрепрайоны и наносят большой урон войскам противника, заявил британский аналитик Александр... РИА Новости, 19.03.2024
2024-03-18T22:35
2024-03-18T22:35
2024-03-19T00:07
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Российские планирующие авиабомбы эффективно разрушают украинские укрепрайоны и наносят большой урон войскам противника, заявил британский аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Планирующие бомбы, которые сбрасывает на ВСУ российская авиация, представляют смертельную угрозу, как бы сильно ни пытались окапываться украинские военные", — сказал эксперт.По его словам, новые фортификации Киева в Донбассе и Харьковской области не выдерживают ударов полуторатонных снарядов. Меркурис отметил, что корректируемые боеприпасы сыграли важную роль в освобождении Авдеевки.ВКС активно применяют авиабомбы, оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), в зоне СВО. Боевые самолеты получили возможность наносить удары по укрепрайонам, не подставляясь под огонь зенитно-ракетных комплексов противника.
https://ria.ru/20240318/vsu-1934102598.html
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в мире, россия, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, киев
В мире, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Киев
Не выдержали. На Западе раскрыли, что Россия обрушила на укрепления ВСУ
Аналитик Меркурис: Россия уничтожила укрепрайоны ВСУ планирующими авиабомбами