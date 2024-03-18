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На Украине назначили нового спикера воздушных сил, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.03.2024
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19:09 18.03.2024
https://ria.ru/20240318/vsu-1934090490.html
На Украине назначили нового спикера воздушных сил, сообщили СМИ
На Украине назначили нового спикера воздушных сил, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.03.2024
На Украине назначили нового спикера воздушных сил, сообщили СМИ
Новым спикером воздушных сил ВСУ вместо Юрия Игната назначен начальник пресс-службы Восточной группировки украинских войск Илья Евлаш, сообщает в понедельник... РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T19:09
2024-03-18T19:09
специальная военная операция на украине
в мире
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Новым спикером воздушных сил ВСУ вместо Юрия Игната назначен начальник пресс-службы Восточной группировки украинских войск Илья Евлаш, сообщает в понедельник издание "Зеркало недели". Командующий воздушными силами Украины Николай Олещук в субботу заявил, что Юрий Игнат освобожден от должности советника командования ВВС и переходит на работу на другом направлении. "Новым спикером воздушных сил Украины вместо Юрия Игната назначен Илья Евлаш", - говорится в сообщении издания. Евлаш ранее проходил службу в командовании Сухопутных войск ВСУ в должности старшего офицера службы по связям с общественностью, возглавлял службу по связям с общественностью группировки сил и средств обороны города Киев и пресс-службу Восточной группировки войск. Владимир Зеленский 4 марта анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины, при этом не указав, о каких именно перестановках идет речь. Ранее Зеленский на фоне сдачи главкомом ВСУ Александром Сырским города Авдеевки в ДНР и села Крынки в Херсонской области заявил, что в украинских войсках проводится аудит. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в начале февраля сообщил о проведении аудита действий ВСУ за 2022 и 2023 годы. По его словам, в ходе контрнаступления украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки".
https://ria.ru/20240317/ukraina-1933593190.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине назначили нового спикера воздушных сил, сообщили СМИ

"Зеркало недели": Евлаш стал спикером воздушных сил ВСУ вместо Игната

© U.S. Air Force / Christopher SparksИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины
© U.S. Air Force / Christopher Sparks
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Новым спикером воздушных сил ВСУ вместо Юрия Игната назначен начальник пресс-службы Восточной группировки украинских войск Илья Евлаш, сообщает в понедельник издание "Зеркало недели".
Командующий воздушными силами Украины Николай Олещук в субботу заявил, что Юрий Игнат освобожден от должности советника командования ВВС и переходит на работу на другом направлении.
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"Новым спикером воздушных сил Украины вместо Юрия Игната назначен Илья Евлаш", - говорится в сообщении издания. Евлаш ранее проходил службу в командовании Сухопутных войск ВСУ в должности старшего офицера службы по связям с общественностью, возглавлял службу по связям с общественностью группировки сил и средств обороны города Киев и пресс-службу Восточной группировки войск.
Владимир Зеленский 4 марта анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины, при этом не указав, о каких именно перестановках идет речь.
Ранее Зеленский на фоне сдачи главкомом ВСУ Александром Сырским города Авдеевки в ДНР и села Крынки в Херсонской области заявил, что в украинских войсках проводится аудит. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в начале февраля сообщил о проведении аудита действий ВСУ за 2022 и 2023 годы. По его словам, в ходе контрнаступления украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки".
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