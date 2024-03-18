На Украине назначили нового спикера воздушных сил, сообщили СМИ
"Зеркало недели": Евлаш стал спикером воздушных сил ВСУ вместо Игната
© U.S. Air Force / Christopher SparksИстребитель Су-27 ВВС Украины
© U.S. Air Force / Christopher Sparks
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Новым спикером воздушных сил ВСУ вместо Юрия Игната назначен начальник пресс-службы Восточной группировки украинских войск Илья Евлаш, сообщает в понедельник издание "Зеркало недели".
Командующий воздушными силами Украины Николай Олещук в субботу заявил, что Юрий Игнат освобожден от должности советника командования ВВС и переходит на работу на другом направлении.
"Новым спикером воздушных сил Украины вместо Юрия Игната назначен Илья Евлаш", - говорится в сообщении издания. Евлаш ранее проходил службу в командовании Сухопутных войск ВСУ в должности старшего офицера службы по связям с общественностью, возглавлял службу по связям с общественностью группировки сил и средств обороны города Киев и пресс-службу Восточной группировки войск.
Владимир Зеленский 4 марта анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины, при этом не указав, о каких именно перестановках идет речь.
Ранее Зеленский на фоне сдачи главкомом ВСУ Александром Сырским города Авдеевки в ДНР и села Крынки в Херсонской области заявил, что в украинских войсках проводится аудит. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в начале февраля сообщил о проведении аудита действий ВСУ за 2022 и 2023 годы. По его словам, в ходе контрнаступления украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки".