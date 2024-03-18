https://ria.ru/20240318/vsu-1934090490.html

На Украине назначили нового спикера воздушных сил, сообщили СМИ

На Украине назначили нового спикера воздушных сил, сообщили СМИ - РИА Новости, 18.03.2024

На Украине назначили нового спикера воздушных сил, сообщили СМИ

Новым спикером воздушных сил ВСУ вместо Юрия Игната назначен начальник пресс-службы Восточной группировки украинских войск Илья Евлаш, сообщает в понедельник... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T19:09

2024-03-18T19:09

2024-03-18T19:09

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 18 мар – РИА Новости. Новым спикером воздушных сил ВСУ вместо Юрия Игната назначен начальник пресс-службы Восточной группировки украинских войск Илья Евлаш, сообщает в понедельник издание "Зеркало недели". Командующий воздушными силами Украины Николай Олещук в субботу заявил, что Юрий Игнат освобожден от должности советника командования ВВС и переходит на работу на другом направлении. "Новым спикером воздушных сил Украины вместо Юрия Игната назначен Илья Евлаш", - говорится в сообщении издания. Евлаш ранее проходил службу в командовании Сухопутных войск ВСУ в должности старшего офицера службы по связям с общественностью, возглавлял службу по связям с общественностью группировки сил и средств обороны города Киев и пресс-службу Восточной группировки войск. Владимир Зеленский 4 марта анонсировал ряд новых кадровых назначений в силах обороны Украины, при этом не указав, о каких именно перестановках идет речь. Ранее Зеленский на фоне сдачи главкомом ВСУ Александром Сырским города Авдеевки в ДНР и села Крынки в Херсонской области заявил, что в украинских войсках проводится аудит. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в начале февраля сообщил о проведении аудита действий ВСУ за 2022 и 2023 годы. По его словам, в ходе контрнаступления украинских войск в прошлом году были допущены "тактические ошибки".

https://ria.ru/20240317/ukraina-1933593190.html

https://ria.ru/20240315/istrebitel-1932920003.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины