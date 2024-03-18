https://ria.ru/20240318/voyska-1933895118.html

Аналитик: лидеры ЕС могли тайно обсуждать отправку войск на Украину

Аналитик: лидеры ЕС могли тайно обсуждать отправку войск на Украину - РИА Новости, 18.03.2024

Аналитик: лидеры ЕС могли тайно обсуждать отправку войск на Украину

Идея отправки войск западных стран на Украину могла обсуждаться среди европейских лидеров "в узком кругу" на фоне усиливающейся вероятности поражения ВСУ,... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T07:32

2024-03-18T07:32

2024-03-18T07:32

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Идея отправки войск западных стран на Украину могла обсуждаться среди европейских лидеров "в узком кругу" на фоне усиливающейся вероятности поражения ВСУ, утверждает аналитик Салем Алкетби в материале, опубликованном на сайте газеты Jerusalem Post, ссылаясь на неназванных экспертов.Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в интервью газете Parisien заявил, что возможно в определенный момент, хотя он этого не желает и не будет инициировать, потребуется провести военную операцию на Украине для противостояния российским силам."Идея отправки войск на Украину действительно могла обсуждаться среди европейских лидеров, хотя и в узком кругу, в секретной обстановке с учетом растущей вероятности поражения или краха ВСУ и его последствия для европейской национальной безопасности", - пишет автор со ссылкой на мнение неназванных экспертов.Он отмечает, что заявление Макрона по поводу ввода войск на Украину может быть преднамеренной утечкой информации, чтобы "прощупать пульс" или усилить давление на США, чтобы ускорить оказание помощи Украине из опасения втянуть своих европейских союзников в прямую конфронтацию с Россией. Алкетби подчеркивает, что слова Макрона являются серьезным политическим событием, которое поставило его в сложное положение.Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" - поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут, "но ничего исключать нельзя". В ходе встречи с лидерами оппозиции в начале марта Макрон вновь заявил, что у Франции "нет лимитов и красных линий" в вопросе помощи Украине. Его слова подверглись острой критике со стороны ряда партнеров по НАТО, включая Германию, а также политических сил во Франции. Лидеры всех политических партий обвинили Макрона во втягивании Парижа в конфликт, в легкомыслии, а также упрекнули в том, что он не посоветовался в этих вопросах с парламентом. Вскоре после заявлений Макрона канцлер Германии Олаф Шольц и министр обороны страны Борис Писториус заявили, что Берлин не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине. В Кремле позже заявили, что обратили внимание на слова Макрона о том, что в Европе обсуждалась тема отправки военных на Украину, а его позиция о нанесении России стратегического поражения на Украине Москве тоже хорошо известна. Там отметили, что целый ряд стран-участниц парижского мероприятия по Украине сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия и потенциальной опасности непосредственно вовлечения в горячий конфликт", это "абсолютно не в интересах этих стран, они должны отдавать себе в этом отчет". В интервью журналисту Дмитрию Киселеву президент РФ Владимир Путин заявил, что у Макрона есть некоторая обида на Москву за то, что Россия якобы выдавливает Францию из Африки. На самом деле российская сторона никого не выдавливала, а африканские страны самостоятельно выбирали сотрудничество с российскими экономическими операторами, подчеркнул президент. Путин прокомментировал и антироссийские выпады Макрона по украинскому вопросу. Российский лидер предупредил, что ввод европейского контингента на Украину никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для Киева. В ответ на слова Макрона об отсутствии у Франции красных линий в отношении поддержки Украины президент заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.

https://ria.ru/20240318/pushkov-1933892224.html

https://ria.ru/20240318/makron-1933881109.html

https://ria.ru/20240317/makron-1933750001.html

https://ria.ru/20240317/ispaniya-1933721969.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, украина, россия, франция, эммануэль макрон, олаф шольц, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, евросоюз