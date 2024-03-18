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В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 18.03.2024
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки беспилотников, объявленная в Воронежской области почти девять часов назад, отменена, сообщил губернатор Александр Гусев. РИА Новости, 18.03.2024
2024-03-18T06:15
2024-03-18T06:15
2024-03-18T06:19
воронежская область
специальная военная операция на украине
александр гусев (губернатор)
происшествия
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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Опасность атаки беспилотников, объявленная в Воронежской области почти девять часов назад, отменена, сообщил губернатор Александр Гусев.Накануне глава региона сообщал, что режим опасности атаки беспилотников введен на территории Воронежской области."Внимание! Отбой опасности атаки БПЛА в регионе", - написал Гусев в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html
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воронежская область, александр гусев (губернатор), происшествия
Воронежская область, Специальная военная операция на Украине, Александр Гусев (губернатор), Происшествия
В Воронежской области отменили опасность атаки БПЛА
В Воронежской области спустя более девяти часов отменили опасность атаки БПЛА