https://ria.ru/20240318/volodin-1933902940.html

Володин поздравил граждан с десятилетием возвращения Крыма в Россию

Володин поздравил граждан с десятилетием возвращения Крыма в Россию - РИА Новости, 18.03.2024

Володин поздравил граждан с десятилетием возвращения Крыма в Россию

Выбор, сделанный весной 2014 года, показал всему миру силу духа и характер крымчан, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя с 10-летием возвращения... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T08:57

2024-03-18T08:57

2024-03-18T08:57

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Выбор, сделанный весной 2014 года, показал всему миру силу духа и характер крымчан, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, поздравляя с 10-летием возвращения Крыма в РФ. Крым в эти дни отмечает десятую годовщину Крымской весны. Десять лет назад, 16 марта 2014 года, прошел референдум, на котором большинство населения высказалось за воссоединение полуострова с Россией, а уже 18 марта был подписан договор о вхождении Крыма в состав РФ. "Выбор весной 2014 года показал всему миру силу духа и характер крымчан. Это событие навсегда останется в истории", - приводятся слова Володина на сайте ГД. Он отметил, что воссоединился некогда разделенный народ. "У нас одна история, одна вера, одна культура, одна Родина - Россия... Принятое решение определило наше общее будущее, открыло новые возможности для развития", - добавил Володин. По его словам, необходимо делать все, чтобы страна становилась более сильной, экономика развивалась, росло качество жизни людей. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240318/krym-1933878728.html

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Дарья Буймова

россия, украина, севастополь, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф, оон, общество