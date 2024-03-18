https://ria.ru/20240318/ukraina-1934097789.html

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.03.2024

В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях... РИА Новости, 18.03.2024

2024-03-18T19:43

2024-03-18T19:43

2024-03-18T19:43

специальная военная операция на украине

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в мире

россия

вооруженные силы украины

дмитрий песков

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МОСКВА, 18 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также на подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги в Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях объявили в период с 18.45 по 18.50 мск. В остальных указанных регионах тревога прозвучала в 19.22. Ранее в ряде регионов Украины звучала тревога, спустя время ее отменили. Украинский телеканал "Пятый". сообщал о взрывах в городе Конотопе в Сумской области на фоне тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240314/kapitulyatsiya-1932984047.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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украина, николаевская область, в мире, россия, вооруженные силы украины, дмитрий песков